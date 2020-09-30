Botafogo compra mais 10% dos direitos de Matheus Babi

Crédito: Matheus Babi, do Botafogo (Vítor Silva/Botafogo

O Botafogo recebeu um dinheiro e busca maneiras de investir. Nesta quarta-feira, dirigentes do Alvinegro explicaram, por meio de um vídeo do YouTube, a operação envolvendo a venda de Luís Henrique para o Olympique de Marselha, da França. Entre os detalhes da negociação, Carlos Augusto Montenegro, ex-presidente e membro do Comitê Gestor, afirmou que o Glorioso adquiriu mais 10% dos direitos econômicos de Matheus Babi.

Agora, o Botafogo tem 40% do atleta. O atacante de 23 anos pertence ao Serra Macaense, dono de 30% dos direitos. Babi está emprestado ao Botafogo até dia 31 de dezembro de 2021. Por contrato estipulado, o Alvinegro tem direito a comprar mais uma parte da "fatia" do atacante e tê-lo em definitivo. Os outros 30% pertencem a empresários.

Os atuais 40% do Botafogo são considerados uma taxa de vitrine. Caso o Serra Macaense receba uma proposta, o Alvinegro tem a preferência para cobrir, pagar e, assim, adquirir a parte da equipe do interior do Rio de Janeiro. Se o atacante for vendido neste período, o valor é divido de acordo com as partes de cada envolvido.