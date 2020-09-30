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Botafogo compra mais 10% dos direitos de Matheus Babi

A partir do dinheiro da venda de Luís Henrique ao Olympique de Marselha, Alvinegro, agora, tem 40% dos direitos federativos do atacante, que pertence ao Serra Macaense...

Publicado em 30 de Setembro de 2020 às 14:46

LanceNet

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Publicado em 

30 set 2020 às 14:46
Crédito: Matheus Babi, do Botafogo (Vítor Silva/Botafogo
O Botafogo recebeu um dinheiro e busca maneiras de investir. Nesta quarta-feira, dirigentes do Alvinegro explicaram, por meio de um vídeo do YouTube, a operação envolvendo a venda de Luís Henrique para o Olympique de Marselha, da França. Entre os detalhes da negociação, Carlos Augusto Montenegro, ex-presidente e membro do Comitê Gestor, afirmou que o Glorioso adquiriu mais 10% dos direitos econômicos de Matheus Babi.
Agora, o Botafogo tem 40% do atleta. O atacante de 23 anos pertence ao Serra Macaense, dono de 30% dos direitos. Babi está emprestado ao Botafogo até dia 31 de dezembro de 2021. Por contrato estipulado, o Alvinegro tem direito a comprar mais uma parte da "fatia" do atacante e tê-lo em definitivo. Os outros 30% pertencem a empresários.
Os atuais 40% do Botafogo são considerados uma taxa de vitrine. Caso o Serra Macaense receba uma proposta, o Alvinegro tem a preferência para cobrir, pagar e, assim, adquirir a parte da equipe do interior do Rio de Janeiro. Se o atacante for vendido neste período, o valor é divido de acordo com as partes de cada envolvido.
Matheus Babi é titular da equipe comandada por Paulo Autuori. O atacante chegou ao Botafogo no meio do ano após se destacar pelo Macaé no Campeonato Carioca.

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