Botafogo: com 11 jogos a menos, Luís Oyama supera participações em gols e envolvimento da Série B 2020

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Não demorou muito tempo para Luís Oyama se ambientar ao Botafogo. Uma das contratações do Alvinegro pós-Estadual, visando a disputa da Série B do Brasileirão, o meio-campista virou titular de cara. O desempenho é tão bom que ele, mesmo com uma quantidade inferior de jogos em relação à última temporada, já superou aspectos individuais de 2020.

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Luís Oyama atuou pela Ponte Preta - por empréstimo junto ao Mirassol, assim como está no Botafogo - na última Série B, mas não se destacou. O volante teve pouco impacto na Macaca e terminou a temporada como reserva. Após um bom Paulista em 2021, o Alvinegro resolveu apostar na contratação do atleta mesmo com este histórico.

Mesmo com onze jogos a menos em relação à Série B do ano passado, Oyama já tem mais participações diretas em gols e envolvimento de passes no campo ofensivo na atual temporada.Com dez jogos em 2021, o camisa 5 tem um gol e uma assistência. Na última temporada, em 21 aparições, passou em branco no sentido de participar de forma direta de algum lance que terminou em bola na rede pela Ponte Preta no Campeonato Brasileiro.

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Os passes são ainda mais impressionantes: mesmo com 598 minutos a menos - o que dá pouco mais de seis jogos, em média -, o camisa 5 já superou os passes no terço final. Ou seja, Oyama chega e participa mais no campo ofensivo na temporada 2021.

Mesmo com uma participação menor se comparado à última Série B, o envolvimento de Oyama no ataque já é bem maior na atual temporada. Não à toa, o desempenho do Botafogo melhora consideravelmente quando o camisa 5 está em campo. Nos aspectos defensivos, os números se aproximam, mas não foram ultrapassados.DADOS DE LUÍS OYAMA

Luís Oyama - Série B - 2021Gols: 1Assistências: 1Grandes chances criadas: 1Total de passes: 392Cruzamentos: 0Passes decisivos: 9Passes no terço final: 164Bolas longas: 49Finalizações: 5Cortes: 4Interceptações: 18Chutes travados: 1Jogos sem tomar gols: 2Dribles: 14Desarmes: 14Duelos no chão: 42Disputas de bola vencidas: 48Duelos aéreos ganhos: 6Faltas sofridas: 14

Luís Oyama - Série B - 2020Gols: 0Assistências: 0Grande chances criadas: 1Total de passes: 732Cruzamentos: 0Passes decisivos: 11Passes no terço final: 113Bolas longas: 78Finalizações: 8Cortes: 10Interceptações: 26Chutes travados: 4Jogos sem tomar gols: 0Dribles: 19Desarmes: 34Duelos no chão: 75Disputas de bolas vencidas: 84Duelos aéreos ganhos: 9Faltas sofridas: 22