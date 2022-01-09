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Botafogo classificado na Copinha! Veja os melhores momentos da vitória do Glorioso sobre o Taubaté

Com gols de Raí e Maranhão, time sub-20 do Glorioso venceu o Burro e garantiu o primeiro lugar do Grupo 14 da Copinha...
LanceNet

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Publicado em 

09 jan 2022 às 14:25

Publicado em 09 de Janeiro de 2022 às 14:25

O Botafogo é mais um time classificado para a segunda fase da Copinha. O time sub-20 do Alvinegro venceu o Taubaté por 2 a 0 na manhã deste domingo e garantiu o primeiro lugar do Grupo 14 da competição. Raí e Maranhão marcaram os gols. Veja os gols da partida acima!+ Encontro 'cara a cara' com John Textor foi fundamental para negociações da SAF do Botafogo
A equipe comandada por Ricardo Resende aguarda a definição do Grupo 13 para saber o próximo adversário. XV de Piracicaba e São José-RS, já classificados, se enfrentam nesta segunda-feira para decidir quem fica na liderança. O Alvinegro vai duelar com o segundo colocado.

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