Botafogo classificado na Copinha! Veja os melhores momentos da vitória do Glorioso sobre o Taubaté

O Botafogo é mais um time classificado para a segunda fase da Copinha. O time sub-20 do Alvinegro venceu o Taubaté por 2 a 0 na manhã deste domingo e garantiu o primeiro lugar do Grupo 14 da competição. Raí e Maranhão marcaram os gols. Veja os gols da partida acima!+ Encontro 'cara a cara' com John Textor foi fundamental para negociações da SAF do Botafogo