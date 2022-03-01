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futebol

Botafogo chega a um acordo para o empréstimo de Lucas Piazon, do Braga

Jogador de 28 anos terá seus salários arcados pelo Alvinegro. Clube carioca também terá opção de compra ao fim do vínculo inicial, que vai até o meio de 2023...

Publicado em 01 de Março de 2022 às 15:15

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 mar 2022 às 15:15
As idas do Botafogo ao mercado da bola ficaram mais agitadas nesta terça-feira. Após a confirmação da contratação do zagueiro Philipe Sampaio, o clube chegou a um acordo para contar com o meia Lucas Piazon, que estava no Braga (POR). A informação é do jornalista Venê Casagrande.O Alvinegro não pagará pelo empréstimo do atleta ao Braga. Contudo, arcará com seus salários de forma integral. A opção de compra do jogador pedido pelo técnico Luís Castro gira em torno de 1,8 milhão de euros (cerca de R$ 10,3 milhões). O vínculo vai até o meio de 2023.
Após ainda jovem rodar pelas bases do Coritiba, Athletico-PR e São Paulo, Piazon fez as malas e foi para as categorias de base do Chelsea. Depois, rodou por clubes como Málaga, Vitesse, Eintrach Frankfurt, Reading, Fulham e Rio AVE. O jogador de 28 anos estava no Braga desde o ano passado.
Crédito: PiazontemseuvalordecompraavaliadoemcercadeR$10,3milhões(Divulgação/Braga

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