Botafogo chega a um acordo para o empréstimo de Lucas Piazon, do Braga

As idas do Botafogo ao mercado da bola ficaram mais agitadas nesta terça-feira. Após a confirmação da contratação do zagueiro Philipe Sampaio, o clube chegou a um acordo para contar com o meia Lucas Piazon, que estava no Braga (POR). A informação é do jornalista Venê Casagrande.O Alvinegro não pagará pelo empréstimo do atleta ao Braga. Contudo, arcará com seus salários de forma integral. A opção de compra do jogador pedido pelo técnico Luís Castro gira em torno de 1,8 milhão de euros (cerca de R$ 10,3 milhões). O vínculo vai até o meio de 2023.