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futebol

Botafogo: Chay tem sobrecarga na coxa e não está garantido contra o Cruzeiro

Após sair com dores da partida contra o CRB, atacante realizou ressonância magnética; clube faz tratamento intensivo para camisa 14 estar à disposição pelo Brasileirão...
LanceNet

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Publicado em 

08 jul 2021 às 15:47

Publicado em 08 de Julho de 2021 às 15:47

Crédito: Vítor Silva / Botafogo
O Botafogo ainda não sabe se poderá contar com seu artilheiro para o próximo compromisso da Série B. Chay realizou ressonância magnética na coxa direita nesta quinta-feira e o exame apontou uma sobrecarga no local. O camisa 14 é dúvida para o duelo contra o Cruzeiro, no sábado, pela 11ª rodada da Série B do Brasileirão.
+ Inédito: Botafogo alcança maior sequência sem vitórias fora de casa em todas as participações na Série B
O diagnóstico não mostrou lesão no local. Chay sente dores na região posterior da coxa e foi substituído da partida contra o CRB, na última terça-feira, justamente por isto.
O Botafogo informou, por meio da assessoria de imprensa, que o jogador iniciou um tratamento intensivo para estar à disposição diante da Raposa. Ainda não há, contudo, nenhum tipo de garantia.
Ronald, que deixou o duelo diante do CRB com uma torção no tornozelo direito, fará uma ressonância magnética no local nesta sexta-feira. O camisa 31, vale lembrar, ficou apenas 4 minutos em campo diante do Galo, no Estádio Rei Pelé.

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