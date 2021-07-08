Botafogo: Chay tem sobrecarga na coxa e não está garantido contra o Cruzeiro

Crédito: Vítor Silva / Botafogo

O Botafogo ainda não sabe se poderá contar com seu artilheiro para o próximo compromisso da Série B. Chay realizou ressonância magnética na coxa direita nesta quinta-feira e o exame apontou uma sobrecarga no local. O camisa 14 é dúvida para o duelo contra o Cruzeiro, no sábado, pela 11ª rodada da Série B do Brasileirão.

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O diagnóstico não mostrou lesão no local. Chay sente dores na região posterior da coxa e foi substituído da partida contra o CRB, na última terça-feira, justamente por isto.

O Botafogo informou, por meio da assessoria de imprensa, que o jogador iniciou um tratamento intensivo para estar à disposição diante da Raposa. Ainda não há, contudo, nenhum tipo de garantia.