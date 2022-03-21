Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Botafogo: Carli não enfrenta o Fluminense; Philipe Sampaio é relacionado pela primeira vez
futebol

Botafogo: Carli não enfrenta o Fluminense; Philipe Sampaio é relacionado pela primeira vez

Argentino fica de fora do clássico, válido pela ida da semifinal do Cariocão, e não baterá o recorde de estrangeiro com mais jogos nesta segunda-feira...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 mar 2022 às 22:28

Publicado em 20 de Março de 2022 às 22:28

Joel Carli desfalcará o Botafogo no primeiro jogo semifinal do Campeonato Carioca contra o Fluminense nesta segunda-feira (21), no Estádio Nilton Santos. Com dores no tendão, o defensor não está à disposição da equipe. A informação é do “GE” e do repórter Thiago Veras, da Rádio Tupi.A ausência do argentino dá brecha para a estreia de Philipe Sampaio pelo Glorioso. Outros dois atletas podem fazer o primeiro jogo com a camisa do Botafogo: o zagueiro Willian Klaus e o atacante Vinicius Lopes. Logo que chegou o defensor teve lesão muscular na coxa, enquanto Vinicius teve uma fratura no quinto metatarso do pé. Ambos devem começar a partida no banco já que estão voltando de lesão pela primeira vez.Outro desfalque é o goleiro Gatito Fernández, convocado para a seleção do Paraguai para as duas últimas rodadas das Eliminatórias para a Copa do Mundo. Por outro lado, Matheus Nascimento poderá atuar, após a CBF ter adiado em um dia sua apresentação à Seleção Brasileira Sub-20.
Chay, Daniel Borges, Fabinho e Kanu, também estão entre os relacionados para o jogo. Além de Carli, deixam a lista Ewerton Porto, Felipe Ferreira, Igo Gabriel, Jefinho, Lucas Mezenga, Reydson e Romildo.
Crédito: OcapitãoestáforadaprimeirapartidadassemifinaisdoCarioca-Foto:VítorSilva/Botafogo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Pílulas ou canetas emagrecedoras? Agora é à la carte
Imagem de destaque
Quantos carros mais cabem nas nossas ruas?
Imagem de destaque
Delegado Romualdo e mais 6 são indiciados por uso ilegal de dados sigilosos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados