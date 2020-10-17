Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Botafogo: Bruno Nazário se recupera e está liberado para enfrentar o Goiás

Meio-campista apresenta evolução considerável em lesão no ligamento do tornozelo, treina normalmente e é liberado para partida do Campeonato Brasileiro...

Publicado em 17 de Outubro de 2020 às 15:03

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 out 2020 às 15:03
Crédito: Vitor Silva/Botafogo
Bruno Lazaroni ganhou um reforço de última hora. O treinador do Botafogo foi avisado neste sábado pelo departamento médico que Bruno Nazário está liberado para ser relacionado contra o Goiás, na próxima segunda-feira, em partida válida pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.
O meio-campista havia sofrido uma lesão no ligamento do tornozelo esquerdo na derrota para o Bahia, no dia 30 de setembro. Inicialmente, o tempo de recuperação era longo. O camisa 10, contudo, apresentou uma melhora significativa e voltou antes do esperado.
Bruno Nazário treinou com bola nos últimos dias e foi liberado pelo DM do Botafogo para participar das próximas partidas do Alvinegro. Recuperado, já realizou a transição e faz trabalhos com o restante do grupo a partir de então.
Pelo tempo sem jogar, a tendência é que Bruno Nazário não seja titular contra o Esmeraldino. Inicialmente, o processo do Botafogo é que o camisa 10 recupere o ritmo de jogo nos próximos dias para estar 100% fisicamente contra o Cuiabá, na ida das oitavas de final da Copa do Brasil, no dia 27.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Jogadores do Botafogo
Botafogo leva outro transfer ban na Fifa; diretor financeiro deixa SAF
Crises externas elevam riscos para países dependentes do comércio
Guerra, tarifas e crédito público: Brasil reage ao choque externo ou só evita perdas?
Fernanda Queiroz, apresentadora da CBN
Rádio CBN Vitória celebra 30 anos de história com campanha multiplataforma

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados