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Botafogo bota reconstrução em primeiro plano e diz que efeitos para títulos 'não virão em curto prazo'

Clube de General Severiano coloca remodelação interna e ajuste financeiro como prioridade da gestão, até mesmo acima do que levantar troféus...

Publicado em 06 de Abril de 2021 às 06:00

LanceNet

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Publicado em 

06 abr 2021 às 06:00
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Na última segunda-feira, o Botafogo divulgou uma nota oficial atualizando algumas situações internas do clube no sentido do processo de profissionalismo. Entre algumas medidas, a revisão de esportes que não são autossustentáveis e o fato de ter colocado a reconstrução financeira como prioridade, como está neste trecho:
+ Felipe Neto critica Chamusca após empate: 'Esse Botafogo aí não sobe de jeito nenhum'
"O Projeto de Orçamento e todas as demais despesas estão sendo revisados considerando o princípio do orçamento base zero e precisarão ser readequados a novos parâmetros, coerentes à política de austeridade que entrará em vigor. Baseado nesta premissa, cabe informar que está sendo reavaliada a continuidade de modalidades esportivas e outras atividades que não sejam autossustentáveis. Ao longo desse processo, é importante que o torcedor entenda que os efeitos esperados pelas novas medidas não virão em sua maioria no curto prazo, embora seja absolutamente compreensível a ânsia por títulos e resultados imediatos. O Botafogo irá atravessar um período de necessárias transformações para retomar a sua pujança institucional e esportiva. Com responsabilidade, transparência, gestão e saneamento financeiro — o que permitirá ao Clube resgatar sua credibilidade e valorizar seus ativos aos investidores — a instituição se tornará mais atraente."A prioridade para a nova gestão do Botafogo - liderada pelo presidente Durcesio Mello e o CEO Jorge Braga - colocou a reconstrução das finanças e uma mudança de medidas internas como a prioridade dos próximos anos. Por isto, a busca por títulos pode não aparecer a curto prazo, como a própria nota escreve.
O último título que o Botafogo conquistou, vale ressaltar, foi o Campeonato Carioca de 2018. Em âmbito nacional, o Alvinegro não levanta um troféu desde 1995, quando venceu o Brasileirão.
O Botafogo convive com dívidas maiores que os orçamentos anuais que o clube possui há décadas. Não à toa, a dívida líquida do clube de General Severiano supera R$ 800 milhões. A prioridade da gestão não é pagar toda essa quantia, mas iniciar um processo para tal.
Para isto, a gestão abriria mão até mesmo de gastar tudo que possui - ou até um pouco mais - para montar equipes para disputar as temporadas. A responsabilidade financeira, pelo o que foi informado, deve passar a ser lei para o Botafogo. Agora, é deixar o tempo confirmar isto na prática.

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