Botafogo bate o Bangu e vence a primeira no Campeonato Carioca

O Botafogo venceu a primeira na temporada! O Alvinegro bateu o Bangu por 2 a 0 no Nilton Santos na tarde deste domingo, pela segunda rodada do Campeonato Carioca. Os gols da partida foram marcados por Felipe Ferreira e Diego Gonçalves.
ATENTO!O Botafogo entrou ligado no jogo e bem organizado defensivamente. A equipe comandada por Enderson Moreira começou pressionando o Bangu, roubando bolas no campo ofensivo e aproveitando os erros na saída de bola do adversário. Dessa forma, o Alvinegro abriu o placar no Nilton Santos.
Aos 10 minutos do primeiro tempo, o Botafogo aproveitou o erro na saída de bola do Bangu, a bola chegou nos pés de Vitinho, que enfiou em profundidade para Daniel Borges cruzar na área para Felipe Ferreira tocar na saída do goleiro e marcar para o Alvinegro.
PRESSÃO!Atrás do placar, o Bangu buscou o ataque e empurrou o Botafogo para seu campo defensivo. A equipe comandada pelo técnico Felipe trocou bons passes, rodou a bola desde lá de trás e começou a chegar mais vezes. Porém, a defesa do Alvinegro estava bem organizada e não deixou o Bangu igualar o resultado.
AMPLIOU!O técnico Felipe promoveu mudanças na segunda etapa para dar mais ofensividade à equipe. Dessa forma, a defesa se desorganizou em campo e o Botafogo aproveitou para aumentar a vantagem no placar. Aos 31 minutos, o estreante Erison protegeu bem a bola pelo lado direito e cruzou na medida para Diego Gonçalves marcar de cabeça.
SEQUÊNCIAAmbas as equipes voltam a campo no meio da semana. O Botafogo enfrenta o Madureira às 18h, na quinta-feira, no Estádio Nilton Santos. Enquanto o Bangu duela com o Volta Redonda às 15h30, na quarta-feira, em Moça Bonita.FICHA TÉCNICAData e horário: 30/01/2022, às 16hLocal: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)Árbitro: Yuri Elino Ferreira da CruzAssistentes: Luiz Claudio Regazone e Thayse Marques FonsecaGramado: BomCartões amarelos: Enderson Moreira (BOT), Gatito (BOT), Carli (BOT), Matheus Nascimento (BOT), Erison (BOT); Carlos Eduardo (BAN)Cartões vermelhos: -
Gols: Felipe Ferreira (1-0; 10’/1ºT); Diego Gonçalves (2-0; 31’/2ºT)
BOTAFOGO: Gatito; Daniel Borges, Carli, Kanu e Carlinhos; Fabinho, Breno (Raí 46’/2ºT) e Felipe Ferreira (Erison 18’/2ºT); Vitinho (Luiz Fernando 18’/2ºT), Diego Gonçalves (Ronald 38’/2ºT) e Matheus Nascimento (Kayque 38’/2ºT).
BANGU: Paulo Henrique; Carlos Eduardo, Israel, Brito (Nascimento 29’/2ºT) e Roberto Baggio; Renatinho (Alisson 29’/2ºT), Denilson e Lucas Oliveira; Luís Araújo (Lucas Duarte 18’/2ºT), Santarém (Raí 09’/2ºT) e Daniel Dias (Felipinho 09’/2ºT).