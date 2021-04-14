Botafogo avalia a possibilidade da contratação do atacante Anselmo Ramon, da Chapecoense

O atacante Anselmo Ramon, da Chapecoense, foi oferecido ao Botafogo. Não há um interesse formal do clube, mas o Departamento de Futebol já avalia a possibilidade da contratação do jogador de 32 anos. A informação foi dada inicialmente pelo "Canal do TF" e, posteriormente, confirmada pelo LANCE!.> Confiança e premiação: a importância da Copa do Brasil para o BotafogoCom as saídas de Pedro Raul e, mais recentemente, de Matheus Babi o Botafogo conta apenas com Matheus Nascimento e Rafael Navarro no elenco. No entanto, para a partida desta quarta-feira, contra o ABC, apenas Nascimento está apto para jogar, uma vez que Rafael Navarro, com um desconforto muscular na coxa, sequer viajou ao Rio Grande do Norte.