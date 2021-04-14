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Botafogo avalia a possibilidade da contratação do atacante Anselmo Ramon, da Chapecoense

Não há um interesse formal pelo atleta, mas o Departamento de Futebol avalia o nome...

Publicado em 14 de Abril de 2021 às 14:35

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 abr 2021 às 14:35
Crédito: Anselmo Ramon chegou à Chapecoense em 2020 (Márcio Cunha/ACF
O atacante Anselmo Ramon, da Chapecoense, foi oferecido ao Botafogo. Não há um interesse formal do clube, mas o Departamento de Futebol já avalia a possibilidade da contratação do jogador de 32 anos. A informação foi dada inicialmente pelo "Canal do TF" e, posteriormente, confirmada pelo LANCE!.> Confiança e premiação: a importância da Copa do Brasil para o BotafogoCom as saídas de Pedro Raul e, mais recentemente, de Matheus Babi o Botafogo conta apenas com Matheus Nascimento e Rafael Navarro no elenco. No entanto, para a partida desta quarta-feira, contra o ABC, apenas Nascimento está apto para jogar, uma vez que Rafael Navarro, com um desconforto muscular na coxa, sequer viajou ao Rio Grande do Norte.
Anselmo Ramon chegou à Chapecoense em 2020 e marcou 14 gols nas 49 partidas que disputou. Além do Verdão do Oeste, o atacante soma passagens por Cruzeiro, Guarani, Vitória e também pelo futebol chinês.

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