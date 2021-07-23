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Botafogo atualiza situação de jogadores no Departamento Médico; Gatito 'segue evoluindo muito bem'

Goleiro não atua pelo Alvinegro desde setembro de 2020; recentemente, Gatito precisou passar por uma artroscopia no joelho direito...

Publicado em 23 de Julho de 2021 às 15:01

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 jul 2021 às 15:01
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
O Botafogo atualizou a situação dos jogadores que estão no Departamento Médico do clube, na tarde desta sexta-feira. Dentre os atletas, está Gatito Fernández, que, segundo o Alvinegro, "segue evoluindo muito bem". Cavalieri, por sua vez, continua em transição e recuperação da lesão de calcâneo.
> Você lembra quais foram os últimos dez técnicos do Botafogo?CONFIRA A LISTA COMPLETA COM AS ATUALIZAÇÕES
Carli e Oyama seguem em transição com trabalho de força para recuperação de lesão.
O goleiro Igo Gabriel segue em transição para recuperação de lesão de coxa direita.
Cavalieri segue em transição e recuperação da lesão de calcâneo.
Jonathan segue em transição e recuperação da lesão de anterior de coxa esquerda.
Gatito segue evoluindo muito bem na musculação e nos treinos metabólicos em seu pós-operatório.
> Veja a tabela da Série BRELEMBRE A SITUAÇÃO DE GATITO
O último jogo de Gatito pelo Botafogo aconteceu há dez meses, no empate sem gols com o Vasco, no dia 23 de setembro do ano passado, pela terceira fase da Copa do Brasil. Depois disto, o goleiro sentiu dores na coxa, mas mesmo assim se apresentou à Seleção Paraguaia.
O Botafogo recomendou aos médicos da seleção que o goleiro não entrasse em campo pelas Eliminatórias, mas não adiantou: Gatito foi titular no empate por 2 a 2 com o Peru, no dia 8 de novembro. Desde então, a lesão no local foi agravada.
Em maio deste ano, ele foi submetido a uma artroscopia para reparar a lesão de cartilagem no local. A cirurgia foi realizada com sucesso, mas o Botafogo não deu uma previsão de quando Gatito poderá voltar a campo.

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