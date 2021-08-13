Botafogo arrecada R$ 21 mil com camisas usadas no Brasileiro; valor vai para projeto LGBTQIA+

O Botafogo ajudou um projeto que acolhe pessoas LGBTQIA+. O clube de General Severiano arrecadou 3.394 euros - pouco mais de R$ 21 mil, na cotação atual -, em um leilão online dos uniformes utilizados no triunfo por 1 a 0 sobre o Vitória, pela Série B do Brasileirão.
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O leilão estava disponível, de forma virtual, desde o dia 14 de julho. Na ocasião, o Botafogo havia entrado com a frase "#AmorÉAmor" na região do peito da camisa, simbolizando o dia internacional do orgulho LGBTQIA+. Todo o dinheiro arrecado será encaminhado para o projeto Casa 1.Das camisas, a com lance mais caro foi a de Rafael Navarro, adquirida por 191 euros (R$ 1.181,92, na cotação atual). Logo depois do atacante, vieram Joel Carli, Rafael Moura e Kanu - cada camisa a 189 euros (R$ 1.169,55)
Fundada em 2017, a Casa 1 é um projeto da sociedade civil que tem como propósito a acolhida de jovens entre 18 e 25 anos que foram expulsos de casa pela família, devido à rejeição às suas orientações afetivas sexuais e identidade de gênero. A instituição oferece assistência social a todas as vítimas da desigualdade, bem como moradia em um local seguro.