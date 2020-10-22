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Botafogo apresenta recuperação judicial como alternativa à S/A para candidatos à presidência

Com dificuldade na parte final do plano de clube-empresa, Nelson Mufarrej se reuniu com possíveis sucessores sobre próximos passos; Walmer Machado se recusou a aparecer...
LanceNet

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Publicado em 

22 out 2020 às 18:14

Publicado em 22 de Outubro de 2020 às 18:14

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Um encontro sobre o futuro político do Botafogo marcou a quinta-feira. Durante a tarde, Nelson Mufarrej, atual presidente do Alvinegro, se reuniu com candidatos à presidência do clube em um escritório de advocacia na Zona Sul do Rio de Janeiro para discutir o futuro do Glorioso e apresentar alternativas ao projeto de S/A.
O Botafogo tem dificuldade para colocar em prática a parte final do plano de se tornar um clube-empresa. Sem fluxo de caixa, a S/A, no momento, está estagnada. Nelson Mufarrej apresentou um projeto de recuperação judicial como um "Plano B" ao seu possível sucessor.
Dos três candidatos, apenas Walmer Machado não compareceu. Alessandro Leite e Durcesio Leite participaram da reunião, que não serviu, vale ressaltar, para forçar ou exercer algo. A atual diretoria do Botafogo mostrou o atual panorama envolvendo o futuro do clube para as chapas.
- Fomos convidados a participar pelo mesmo grupo que está saindo do Botafogo. O clube tem diversas diversas sedes, por que este encontro não se deu de forma pública, em General Severiano? Como advogado, entendo a impossibilidade jurídica de uma recuperação judicial hoje, porque o Botafogo é uma entidade sem fins lucrativos. Não vou a um escritório particular para ficar vendo power point a trinta dias da eleição - afirmou Walmer Machado, em áudio recebido pelo LANCE!.
Outros assuntos, como a construção do futuro centro de treinamento do clube e processos envolvendo valores congelados na Justiça, também foram pauta. Estiveram presentes na reunião membros do Comitê Executivo de Futebol - com exceção de Cláudio Good -, além de Carlos Eduardo Pereira, Domingos Fleury e André Chame, advogado que cuida de situações da S/A.

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