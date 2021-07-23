Botafogo apresenta Fábio Eiras como o novo Coordenador do Núcleo de Saúde e Performance do clube

Crédito: Reprodução/Botafogo TV

Na noite desta quinta-feira, o Botafogo apresentou Fábio Eiras como o novo Coordenador do Núcleo de Saúde e Performance do clube. Em vídeo divulgado pela Botafogo TV, o profissional se apresentou e falou sobre os objetivos que traçou para conquistar as vitórias.

> Você lembra quais foram os últimos dez técnicos do Botafogo? - Alvinegros, meu nome é Fábio Eiras, sou novo Coordenador de Performance e Saúde do clube. Tenho, dentre muitos objetivos, criar processos e procedimentos para que nosso resultado em campo possa ser sempre a vitória.

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Eiras também falou sobre as principais impressões que teve ao chegar no Botafogo. Ele elogiou os profissionais do clube e exaltou a "boa vontade" de todos para que o time evolua dentro de campo.

- De cara, a gente já identificou a excelência dos profissionais que tem aqui no Botafogo. A gente vê, também, a boa vontade de todo mundo ao redor para que o processo ocorra. O que ficou bem claro é a boa vontade de todo mundo que está ao redor para a gente evoluir e, se Deus quiser, que isso reflita no campo com resultados.