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Botafogo apresenta Fábio Eiras como o novo Coordenador do Núcleo de Saúde e Performance do clube

Em vídeo divulgado pela Botafogo TV, Eiras se apresentou à torcida botafoguense e falou sobre as primeiras impressões no clube...

Publicado em 22 de Julho de 2021 às 21:39

LanceNet

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Publicado em 

22 jul 2021 às 21:39
Crédito: Reprodução/Botafogo TV
Na noite desta quinta-feira, o Botafogo apresentou Fábio Eiras como o novo Coordenador do Núcleo de Saúde e Performance do clube. Em vídeo divulgado pela Botafogo TV, o profissional se apresentou e falou sobre os objetivos que traçou para conquistar as vitórias.
> Você lembra quais foram os últimos dez técnicos do Botafogo? - Alvinegros, meu nome é Fábio Eiras, sou novo Coordenador de Performance e Saúde do clube. Tenho, dentre muitos objetivos, criar processos e procedimentos para que nosso resultado em campo possa ser sempre a vitória.
> Veja a tabela da Série B
Eiras também falou sobre as principais impressões que teve ao chegar no Botafogo. Ele elogiou os profissionais do clube e exaltou a "boa vontade" de todos para que o time evolua dentro de campo.
- De cara, a gente já identificou a excelência dos profissionais que tem aqui no Botafogo. A gente vê, também, a boa vontade de todo mundo ao redor para que o processo ocorra. O que ficou bem claro é a boa vontade de todo mundo que está ao redor para a gente evoluir e, se Deus quiser, que isso reflita no campo com resultados.
O Botafogo volta a campo já neste sábado, às 16h30, no Batistão, em Aracaju, contra o Confiança. A partida é válida pela 14ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

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