Botafogo aposta em nova fase e dificuldades do Atlético-GO para superar retrospecto em Goiânia

Na última rodada do Brasileiro, o Botafogo quebrou um tabu ao vencer o Ceará, algo que não acontecia há oito anos. Neste domingo, o Alvinegro tem pela frente o Atlético-GO, adversário com um retrospecto equilibrado. Apesar de levar a melhor no número de vitórias, o clube não vence em Goiânia desde 2012, quando bateu o adversário. Contudo, as atuações recentes dos reforços do Glorioso, junto ao clima instável no Dragão, transmitem confiança no triunfo carioca. Assim, o duelo pela quarta rodada pode acabar com mais um jejum do Glorioso que, reformulado, empolga dentro e fora de campo.O último confronto entre Botafogo e Atlético-GO aconteceu no Estádio Nilton Santos, pela 31ª rodada do Brasileiro de 2020. Mesmo em casa, o Alvinegro não saiu com a vitória. No total, as equipes se enfrentaram 12 vezes, com cinco vitórias para o clube carioca, quatro empates e apenas três triunfos para o time de Goiânia. Nas partidas fora do Rio, o Glorioso só saiu com a vitória em duas ocasiões. Destas, 10 foram pela Série A e duas pela Série B do Brasileiro. Nos três duelos anteriores que ocorreram em Goiânia, os 90 minutos acabaram em empate. Pelo Brasileiro de 2020, o resultado ficou em 1 a 1; em 2017, o placar foi o mesmo. Na temporada de 2015, pela segunda divisão, nenhum dos clubes estufou as redes do Estádio Serra Dourada. Contra o Goiás, o retrospecto também é desfavorável sem o mando de campo. Entre 2010 e 2021, o Alvinegro sofreu quatro derrotas e só empatou na última temporada, no segundo turno da Série B. Diante do Aparecidense, pela primeira fase da Copa do Brasil de 2018, o Botafogo amargou mais uma dura derrota por 2 a 1 no Estádio Annibal Batista de Toledo, em Aparecida de Goiânia (GO). Em 2021, o Alvinegro empatou com o Vila Nova no OBA por 1 a 1. Mesmo com o mandante sem um jogador, que foi expulso, o clube não conseguiu fazer valer a vantagem numérica. A última vitória do Glorioso no estado aconteceu há dez anos, quando venceu o Atlético-GO pelo Brasileiro de 2012 por 2 a 1. Não fosse o divisor de águas pelo qual o Alvinegro passou, talvez não houvesse confiança por parte da torcida. Porém, como a partida contra o Ceará mostrou, a mudança drástica na administração do clube já começa a dar sinais dentro de campo. Em um jogo protagonizado pelos reforços da Era Textor, o Botafogo não apenas levou os três pontos como também convenceu. A vitória por 3 a 0 sobre o Ceilândia, pela Copa do Brasil, foi outro episódio que mostra que ainda há muito que esperar deste novo time. Se antes o Botafogo tinha resultados equilibrados contra clubes de menor investimento, esta não parece ser mais a realidade. Ainda que não haja um claro favoritismo para o jogo, o Alvinegro permite a esperança e merece o a confiança por parte da torcida, que tem contribuído para o clima de festa que tomou conta de General Severiano. Porém, o time precisará reparar algumas falhas pontuais, algumas delas já apontadas pelo técnico Luís Castro após o jogo contra o Ceilândia. - Na primeira parte, estivemos longe de fazer o que queremos, e, na segunda parte, estivemos mais próximos. Quer dizer que a equipe está a passar por momentos bons, e depois por momentos não tão bons. E passamos por momentos horríveis dentro do jogo. Agora, tivemos a capacidade de colocar a equipe em um bom caminho e fazer um bom resultado - disse. RETROSPECTO DO BOTAFOGO EM GOIÂNIAATLÉTICO-GO27/09/20 - Atlético-GO 1x1 Botafogo - Brasileirão23/07/17 - Atlético-GO 1x1 Botafogo - Brasileirão23/05/15 - Atlético-GO 0x0 Botafogo - Série B04/08/12 - Atlético-GO 1x2 Botafogo - Brasileirão