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Botafogo aparece como SAF em tabelas e registros da CBF

Com mudança de CNPJ para instituição adquirida por John Textor, Botafogo tem alteração nos nomes em registros da CBF; alteração gera repercussão na internet...
LanceNet

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Publicado em 

05 abr 2022 às 18:52

Publicado em 05 de Abril de 2022 às 18:52

O Botafogo agora tem uma nova nomenclatura, pelo menos no que diz respeito para a CBF: o Alvinegro aparece como S.a.f Botafogo nas tabelas do Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil nos sites da entidade e nos registros da confederação.+ Sem clima no Internacional, Victor Cuesta pode reencontrar bom futebol em mudança de ares para o Botafogo
A CBF informou que o site é atualizado automaticamente de acordo com o nome registrado pelo clube internamente. Após a mudança do CNPJ - do antigo Botafogo para a SAF -, o Glorioso registrou nome como "S.a.f. Botafogo", o que acabou se refletindo no site da instituição.
Há como ser corrigido: os clubes podem atualizar os nomes nos registros para que os nomes apareçam da forma correta nas tabelas. Cruzeiro e Figueirense, de divisões inferiores, também estão com o "SAF" à frente dos nomes da instituições no site da CBF.
A mudança resultou em uma repercussão negativa por parte da torcida do Botafogo na internet. O lateral-direito Rafael ficou na bronca com o "novo nome" do Botafogo e compartilhou a revolta no Twitter.
O Botafogo estreia no Campeonato Brasileiro contra o Corinthians no próximo domingo às 16h, no Estádio Nilton Santos.
Crédito: BotafogocomoS.a.f.natabeladoBrasileirão(Foto:Reprodução/CBF

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