Botafogo aparece como SAF em tabelas e registros da CBF

O Botafogo agora tem uma nova nomenclatura, pelo menos no que diz respeito para a CBF: o Alvinegro aparece como S.a.f Botafogo nas tabelas do Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil nos sites da entidade e nos registros da confederação.+ Sem clima no Internacional, Victor Cuesta pode reencontrar bom futebol em mudança de ares para o Botafogo

A CBF informou que o site é atualizado automaticamente de acordo com o nome registrado pelo clube internamente. Após a mudança do CNPJ - do antigo Botafogo para a SAF -, o Glorioso registrou nome como "S.a.f. Botafogo", o que acabou se refletindo no site da instituição.

Há como ser corrigido: os clubes podem atualizar os nomes nos registros para que os nomes apareçam da forma correta nas tabelas. Cruzeiro e Figueirense, de divisões inferiores, também estão com o "SAF" à frente dos nomes da instituições no site da CBF.

A mudança resultou em uma repercussão negativa por parte da torcida do Botafogo na internet. O lateral-direito Rafael ficou na bronca com o "novo nome" do Botafogo e compartilhou a revolta no Twitter.

O Botafogo estreia no Campeonato Brasileiro contra o Corinthians no próximo domingo às 16h, no Estádio Nilton Santos.