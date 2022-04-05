Botafogo anuncia saída de Flavio Tenius após mais de 10 anos

Agora é oficial: Flavio Tenius não faz mais parte da equipe do Botafogo. O clube anunciou a saída do preparador de goleiros nas redes sociais no começo da noite desta terça-feira.+ Sem clima no Internacional, Victor Cuesta pode reencontrar bom futebol em mudança de ares para o Botafogo

O profissional ficou sem espaço no Glorioso após a chegada de Luís Castro. O profissional trouxe Daniel Correia, seu próprio treinador de goleiros, consigo. O brasileiro havia sido 'cortado' do time principal do Alvinegro e as partes optaram pelo fim da parceria.

Flavio Tenius estava no Botafogo desde 2010 - ele teve uma breve passagem no Vasco em 2015 - e teve trabalhos diretos com Jefferson e Gatito Fernández, os dois principais goleiros do Botafogo neste período.

O clube agradeceu aos serviços prestados pelo profissional durante esse tempo.

"Quase 600 jogos pelo time profissional, títulos conquistados e participação direta no desempenho de goleiros alvinegros em campanhas vitoriosas. O Botafogo agradece pela dedicação e profissionalismo neste tempo em que defendeu as nossas cores! Obrigado por tudo, Flavio Tenius!"