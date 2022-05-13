Botafogo anuncia que 15 mil ingressos já foram vendidos para a partida contra o Fortaleza

O Botafogo anunciou que 15 mil ingressos já foram vendidos para a partida contra o Fortaleza, que acontece às 18h deste domingo, no estádio Nilton Santos. O setor leste já está esgotado para a partida válida pela sexta rodada do Brasileirão. Os torcedores que querem ir ao jogo podem adquirir o ingresso através neste link: www.botafogo.com.br/ingresso. Já as vendas em postos físicos estão disponíveis nos seguintes lugares:
Estádio Nilton Santos (Bilheteria Norte) - Sexta (13/05): 10h às 17h - Sábado (14/05): 10h às 17h
General Severiano - Quinta (12/05): 10h às 17h - sexta (13/05): 10h às 17h - Sábado (14/05): 10h às 17h
Loja Cariocas FC (Via Park Shopping - Barra da Tijuca) - Quinta (12/05): 12h às 19h - sexta (13/05): 12h às 19h - Sábado (14/05): 12h às 19h
Loja Cariocas FC (Carioca Shopping - Vila da Penha) - Quinta (12/05): 12h às 19h - sexta (13/05): 12h às 19h - Sábado (14/05): 12h às 19h
Loja Torcedor Carioca (Rio Office & Mall - Jacarepaguá) - Quinta (12/05): 12h às 19h - sexta (13/05): 12h às 19h - Sábado (14/05): 12h às 19h