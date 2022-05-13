Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Botafogo anuncia que 15 mil ingressos já foram vendidos para a partida contra o Fortaleza
futebol

O Botafogo enfrenta o Fortaleza no estádio Nilton Santos, às 18h do domingo, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro...

Publicado em 13 de Maio de 2022 às 14:41

LanceNet

O Botafogo anunciou que 15 mil ingressos já foram vendidos para a partida contra o Fortaleza, que acontece às 18h deste domingo, no estádio Nilton Santos. O setor leste já está esgotado para a partida válida pela sexta rodada do Brasileirão.> ATUAÇÕES: Patrick e Matheus garantem vitória do BotafogoOs torcedores que querem ir ao jogo podem adquirir o ingresso através neste link: www.botafogo.com.br/ingresso. Já as vendas em postos físicos estão disponíveis nos seguintes lugares:
Estádio Nilton Santos (Bilheteria Norte) - Sexta (13/05): 10h às 17h - Sábado (14/05): 10h às 17h
General Severiano - Quinta (12/05): 10h às 17h - sexta (13/05): 10h às 17h - Sábado (14/05): 10h às 17h
Loja Cariocas FC (Via Park Shopping - Barra da Tijuca) - Quinta (12/05): 12h às 19h - sexta (13/05): 12h às 19h - Sábado (14/05): 12h às 19h
Loja Cariocas FC (Carioca Shopping - Vila da Penha) - Quinta (12/05): 12h às 19h - sexta (13/05): 12h às 19h - Sábado (14/05): 12h às 19h
Loja Torcedor Carioca (Rio Office & Mall - Jacarepaguá) - Quinta (12/05): 12h às 19h - sexta (13/05): 12h às 19h - Sábado (14/05): 12h às 19h
Crédito: ExpectativaédemaisumbompúbliconoestádioNiltonSantos(Foto:VítorSilva/Botafogo

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados