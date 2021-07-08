Botafogo anuncia parceria com empresa na gestão do novo e-commerce da loja oficial do clube

Crédito: Botafogo fechou uma parceria com aFutFanatics para melhorar a loja oficial do clube(Vitor Silva / SS Press / BFR

O Botafogo anunciou, nesta quinta-feira, a empresa FutFanatics, como a nova parceira estratégica na gestão do e-commerce da loja oficial do clube. Antes disso, foi realizada uma concorrência entre os principais nomes do segmento, e o Glorioso pretende expandir a marca para gerar receita e consolidar um dos mais importantes elementos do ecossistema digital do Clube.

+ Confira e simule a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro- Firmamos parceria com a FutFanatics, uma das principais empresas do segmento de e-commerce de material esportivo do país, para atender com excelência o exigente torcedor alvinegro. O Botafogo está em uma busca constante pelos melhores negócios, parceiros e serviços para se reposicionar no mercado à altura de sua grandeza - destacou o CEO Jorge Braga, e completou.

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- O objetivo é conectar o botafoguense com o que existe de mais moderno do Clube no mercado, renovando o seu amor pelo Botafogo com um leque variado de produtos. Com um comércio eletrônico sólido, vamos atrair novas empresas e valorizar a área de licenciamento, que tem um potencial enorme de crescimento - afirmou Braga.

Esse é um dos passos que o Alvinegro dá em direção a reestruturação da gestão do seu programa de licenciamento. O clube procura obter melhores resultados financeiros e oferecer mais qualidade dos serviços e ofertas ao torcedor/consumidor. Com isso, será anunciada uma loja virtual com a FutFanatics e o clube segue em negociações com empresa para novas lojas físicas no Rio de Janeiro.

Como forma de divulgação, no mês de aniversário do Botafogo, terá o o lançamento exclusivo no site da tão esperada quarta camisa, previsto para o dia 12 de agosto. Os sócios-torcedores terão descontos conforme divulgado no anúncio do Programa Camisa 7. Vale destacar que a FutFanatics irá desenvolver o site da nova loja do Botafogo, que será lançado no dia 31 de julho.

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- Estaremos agregando a expertise de mercado da FutFanatics, com sua ampla variedade em itens oficiais e licenciados. Além de oferecer possibilidade de personalização com fontes oficiais do clube - afirmou André Garcia, Sócio-Diretor da FutFanatics.