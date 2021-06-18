Botafogo anuncia parceria com a Arena Hub visando ações no Estádio Nilton Santos

A empresa é localizada em uma área no Allianz Parque, estádio do Palmeiras, e está em atividade há um ano. Ao todo, o Arena Hub conta com mais de 30 entidades esportivas, quase 90 startups e mais de 25 parceiros nacionais e internacionais.

- O Estádio Nilton Santos é um dos principais ativos do Botafogo e tem enorme potencial a ser explorado, de modo a trazer resultados em especial para o torcedor, que será o maior beneficiado. O Arena Hub vem para acelerar as nossas ações e construir pontes importantes, principalmente através de startups, um segmento que muito nos interessa. Estou muito entusiasmado - afirmou Durcesio Mello, presidente do Botafogo.- A parceria com o Botafogo é muito importante para o Arena Hub. Estamos em processo de crescimento, buscando novos players que possam compartilhar suas experiências e também gerar oportunidades de negócios para a indústria esportiva. Hoje, se fala muito em engajamento de torcedores e inovações que façam com que o esporte possa entregar ótimas experiências. Com o Botafogo, certamente teremos ótimas chances de escalar o negócio, pensar em novas estratégias e contribuir para o fomento dos negócios esportivos no Brasil - comemorou Ricardo Mazzucca, CEO do Arena Hub.