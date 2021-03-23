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Botafogo anuncia oficialmente a contratação do meia Marco Antônio

O jogador tem contrato com o Bahia até o fim de 2023 e chega ao clube de General Severino por empréstimo até o fim do ano...

Publicado em 23 de Março de 2021 às 18:25

LanceNet

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Publicado em 

23 mar 2021 às 18:25
Crédito: Reprodução/Twitter BFR
O Botafogo anunciou oficialmente a contratação do meio-campista Marco Antônio, nesta terça-feira. O jogador chega ao clube de General Severiano por empréstimo do Bahia até o fim do ano. Ele é formado nas divisões de base do Tricolor de Aço e tem contrato com a equipe baiana até o fim de 2023.
> Fluminense procura, mas empresário revela que Babi: 'Está feliz no Botafogo'Um fato curioso chamou a atenção dos torcedores durante a negociação. Antes mesmo de ser anunciado pelo Botafogo, no domingo, o meia já comemorava o acerto através de um vídeo divulgado nas redes sociais.
- Estou muito feliz por estar fazendo parte dessa nação alvinegra, que é o Botafogo. Um time gigantesco lá do Rio de Janeiro, o qual optou por mim. Estou muito motivado a ajudar e a honrar esse manto aqui, esse Glorioso, Botafogo, vamos que vamos meu Fogão. Marco Antônio também despertava o interesse do América-MG. Contudo, as negociações não avançaram, e o Botafogo ganhou a disputa pelo atleta.
Marco Antônio se destacou na Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2016 pelo Desportiva Paraense e, logo depois, foi contratado pelo Bahia. Pelo Tricolor na última temporada, marcou quatro gols em 27 partidas disputadas. Nesta temporada, soma apenas 18 minutos em campo.

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