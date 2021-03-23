Botafogo anuncia oficialmente a contratação do meia Marco Antônio

Crédito: Reprodução/Twitter BFR

O Botafogo anunciou oficialmente a contratação do meio-campista Marco Antônio, nesta terça-feira. O jogador chega ao clube de General Severiano por empréstimo do Bahia até o fim do ano. Ele é formado nas divisões de base do Tricolor de Aço e tem contrato com a equipe baiana até o fim de 2023.

> Fluminense procura, mas empresário revela que Babi: 'Está feliz no Botafogo'Um fato curioso chamou a atenção dos torcedores durante a negociação. Antes mesmo de ser anunciado pelo Botafogo, no domingo, o meia já comemorava o acerto através de um vídeo divulgado nas redes sociais.

- Estou muito feliz por estar fazendo parte dessa nação alvinegra, que é o Botafogo. Um time gigantesco lá do Rio de Janeiro, o qual optou por mim. Estou muito motivado a ajudar e a honrar esse manto aqui, esse Glorioso, Botafogo, vamos que vamos meu Fogão. Marco Antônio também despertava o interesse do América-MG. Contudo, as negociações não avançaram, e o Botafogo ganhou a disputa pelo atleta.