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Botafogo anuncia oficialmente a chegada de Bruno Coev como supervisor técnico do clube

Coev, que tem passagem pela base do Fla, faz parte do processo de reestruturação do Bota...
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Publicado em 

17 fev 2021 às 19:53

Publicado em 17 de Fevereiro de 2021 às 19:53

Crédito: Divulgação
Na noite desta quarta-feira, 17, o Botafogo anunciou oficialmente o início de trabalho de Bruno Coev no clube. O profissional, que tem passagem pela base do Flamengo, chega ao Departamento de Futebol para trabalhar na função de supervisor técnico do Glorioso. + Site define valor de mercado de Matheus Nascimento, do BotafogoEm nota, o Botafogo explicou que Coev irá supervisionar a estrutura oferecida para as atividades de campo, o envolvimento dos atletas no cumprimento das obrigações e também na realização da interface entre jogadores, comissão técnica e os demais setores do clube.No começo do mês, Eduardo Freeland, diretor de futebol do Botafogo, havia consultado a diretoria sobre a possibilidade de contratação de Coev. A indicação foi aceita e, nesta quarta-feira, o acerto foi oficializado.CONFIRA A NOTA DIVULGADA PELO BOTAFOGO
O Botafogo anuncia o início do trabalho de Bruno Coev no clube. O experiente profissional chega para agregar conhecimento ao Departamento de Futebol na função de Supervisor Técnico e trabalhará em conjunto com Adriano Colares. Coev irá supervisionar a estrutura oferecida para as atividades de campo, o envolvimento dos atletas no cumprimento de suas obrigações e realizar a interface entre atletas, comissão técnica e demais setores. Formado em Educação Física, Bruno Coev iniciou sua trajetória no futebol no Vasco da Gama, em 2003. Com funções nas categorias de formação, futebol feminino e no futebol profissional, Coev agora é parte do processo de reestruturação em 2021. Conheça a trajetória do profissional:
- Coordenador Administrativo das Escolinhas do Vasco (2003);- Administrador do CT Vasco Barra (2003/2009);- Supervisão de Futebol Profissional no Vasco (2009/2014);- Supervisor de Futebol no Doze Futebol Clube (2015);- Supervisor de Futebol Feminino no Flamengo (2016);- Supervisor de Futebol da Categoria Sub-15 no Flamengo (2016);- Supervisor de Futebol da Categoria Sub-20 no Flamengo (2017/2018);- Supervisor de Futebol Profissional no Flamengo (2018/2019);- Coordenador Sócio-Educacional no Flamengo (2019/2021).

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