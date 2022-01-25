Botafogo anuncia numeração para 2022; camisas 10 e 9 estão sem dono

Nesta terça, o Botafogo divulgou a numeração do elenco para 2022. Entre chegadas e saídas, uma camisa do Alvinegro irá mudar de dono, como é o caso de Barreto, que herdou a camisa 5 de Oyama, que retornou ao Mirassol após o fim do empréstimo. Na listagem, a ausência dos números 9 e 10 também chamou a atenção. O meia Romildo foi outro que mudou a numeração e agora vestirá a camisa 23. Até agora, o Alvinegro anunciou cinco reforços: o atacante Erison, os volantes Breno e Fabinho. Klaus e Vinicius Lopes também foram contratados, mas sofreram lesões durante a preparação para o Carioca e devem desfalcar o time no início do estadual.
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> Veja a tabela do Carioca 2022VEJA A NUMERAÇÃO DO ELENCO DO BOTAFOGO
1 - Gatito Fernandez3 - Joel Carli4 - Kanu 5 - Barreto 6 - Jonathan Silva7 - Rafael 11 - Diego Gonçalves12 - Diego Loureiro14 - Chay 15 - Fabinho 16 - Hugo 17 - Felipe Ferreira19 - Luiz Fernando20 - Daniel Borges22 - Douglas Borges23 - Romildo 27 - Rikelmi30 - Carlinhos31 - Ronald32 - Gabriel Conceição33 - Reydson35 - Breno 37 - Gabriel Tigrão 40 - Lucas Mezenga43 - Ewerton 44 - Klaus48 - Vitor Marinho 52 - Igo Gabriel 62 - Kayque 65 - Liberato70 - Vinícius Lopes75 - Raí77 - Enio 80 - Juninho 89 - Erison90 - Matheus Nascimento