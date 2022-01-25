Botafogo anuncia numeração para 2022; camisas 10 e 9 estão sem dono

Nesta terça, o Botafogo divulgou a numeração do elenco para 2022. Entre chegadas e saídas, uma camisa do Alvinegro irá mudar de dono, como é o caso de Barreto, que herdou a camisa 5 de Oyama, que retornou ao Mirassol após o fim do empréstimo. Na listagem, a ausência dos números 9 e 10 também chamou a atenção. O meia Romildo foi outro que mudou a numeração e agora vestirá a camisa 23. Até agora, o Alvinegro anunciou cinco reforços: o atacante Erison, os volantes Breno e Fabinho. Klaus e Vinicius Lopes também foram contratados, mas sofreram lesões durante a preparação para o Carioca e devem desfalcar o time no início do estadual.