Botafogo anuncia novo patrocínio para o meião até o final de 2022

Crédito: Divulgação/Botafogo

Nova parceria surgindo. O Botafogo anunciou, na tarde desta sexta-feira, o patrocínio com o Cartão de TODOS, empresa do ramo de cartões de desconto. O contrato foi assinado até o final de 2022 e a marca da companhia ficará estampada na parte do meião no uniforme alvinegro.

+ Flamengo, Santos, Brasileirão e Vasco: nova parceira do Botafogo, FENG tem atuação nas redes sociais

A estreia do Cartão de TODOS já será neste domingo, diante do Nova Iguaçu, no jogo de volta da semifinal da Taça Rio.

- O nosso torcedor terá acesso a uma extensa rede de benefícios de uma empresa líder do segmento. É com grande prazer que anunciamos o patrocínio com a Cartão de TODOS. Esperamos que seja o início de uma parceria de muito sucesso e que tende a crescer cada vez mais - comemorou Durcesio Mello, presidente do Botafogo.

+ Em dia: Botafogo paga salários de abril a jogadores e funcionários