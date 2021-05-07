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futebol

Botafogo anuncia novo patrocínio para o meião até o final de 2022

Cartão de TODOS estampará os meiões do Alvinegros por duas temporadas; estreia já será diante do Nova Iguaçu, pela semifinal da Taça Rio...

Publicado em 07 de Maio de 2021 às 14:23

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 mai 2021 às 14:23
Crédito: Divulgação/Botafogo
Nova parceria surgindo. O Botafogo anunciou, na tarde desta sexta-feira, o patrocínio com o Cartão de TODOS, empresa do ramo de cartões de desconto. O contrato foi assinado até o final de 2022 e a marca da companhia ficará estampada na parte do meião no uniforme alvinegro.
+ Flamengo, Santos, Brasileirão e Vasco: nova parceira do Botafogo, FENG tem atuação nas redes sociais
A estreia do Cartão de TODOS já será neste domingo, diante do Nova Iguaçu, no jogo de volta da semifinal da Taça Rio.
- O nosso torcedor terá acesso a uma extensa rede de benefícios de uma empresa líder do segmento. É com grande prazer que anunciamos o patrocínio com a Cartão de TODOS. Esperamos que seja o início de uma parceria de muito sucesso e que tende a crescer cada vez mais - comemorou Durcesio Mello, presidente do Botafogo.
+ Em dia: Botafogo paga salários de abril a jogadores e funcionários
Além do patrocínio, a empresa lança para a torcida o produto licenciado e customizado Cartão de TODOS Botafogo, uma forma de oferecer ao “torcedor de carteirinha” do time o mesmo atendimento de excelência com descontos já garantidos pela versão oficial do cartão em áreas como saúde, lazer, educação, farmácias, academias e outras.

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