Botafogo anuncia novo patrocínio para a barra frontal de seu uniforme

Crédito: Botafogo e marca Centrum,do laboratório GSK, fecham nova parceria até o fim de 2021 (Vítor Silva/Botafogo

O Botafogo anunciou nesta terça, em suas redes sociais e em seu canal no Youtube, um novo patrocínio para a parte frontal da barra das camisas das equipes masculina e feminina de futebol até o fim de 2021. Trata-se da marca Centrum, do laboratório GSK, que em parceria com o alvinegro também apresentou um projeto (Botafogo Seguro) de conscientização sobre a importância dos métodos de prevenção à Covid-19.

+ Confira a classificação do Campeonato Brasileiro

- Prepare-se! Está chegando no Fogão um patrocínio GLORIOSO. Daqui a pouco, na Botafogo TV, conheça um projeto pioneiro e humano, lançado em parceria com #Centrum , que encherá de orgulho todo botafoguense! - divulgou o clube em sua rede social. A apresentação na BotafogoTV, canal do clube no Youtube, contou com a participação de Juan Katz, diretor de Marketing Wellness da GSK Consumer Healthcare Brasil; Rafael Jones, head de mídia, digital e agências da GSK Consumer Healthcare Brasil; Ricardo Rotenberg, Vice-Presidente Comercial e Marketing do Botafogo, e Caio Araujo, Gerente Comercial e de Gestão do Botafogo.

O Glorioso será o primeiro clube da elite do futebol brasileiro a estampar a marca Centrum em seu uniforme. Com isso, o alvinegro já conta com oito patrocinadores: Gold Meat (anunciada na última quarta-feira e já presente no uniforma contra o Atlético-MG), STX, Zinzane, Casa de Apostas, Baterax, Eletromil, Visit Now e Tim.

No próximo sábado, o Glorioso terá pela frente um clássico contra o Flamengo, às 17h, no Nilton Santos, em busca da recuperação na competição. Vale destacar que a partida válida pela 24ª rodada do Brasileirão não marcará a reestreia do técnico Eduardo Barroca, já que o comandante alvinegro testou positivo para Covid-19.