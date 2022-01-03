futebol

Botafogo anuncia mudanças no Setor de Saúde de Performance

Com saídas de Fábio Eiras e Manoel Coutinho para o Vasco, Dailson Paulucio assume como fisiologista do time profissional; novo coordenador científico ainda será anunciado...
LanceNet

03 jan 2022 às 15:10

Publicado em 03 de Janeiro de 2022 às 15:10

Ano novo e vida nova. O Botafogo anunciou mudanças no setor do Departamento de Saúde e Performance para 2022. Em nota divulgada no site oficial nesta segunda-feira, o Alvinegro confirmou as saídas de Fábio Eiras e Manoel Coutinho.+ Botafogo constitui registro do CNPJ da SAF e conclui fase legal para chegada de novo investidor
A dupla se juntou a Zé Ricardo no Vasco. Fábio era o coordenador científico e Miguel o fisiologista. Para a função do segundo o substituto será Dailson Paulucio. O profissional está no Alvinegro desde 2016 e participava da coordenação científica das categorias de base.
O clube informou que em breve vai anunciar o substituto para o cargo de Coordenador Científico. Desde que Durcesio Mello assumiu como presidente, o clube teve Altamiro Bottino e o próprio Fábio Eiras na função.
O Botafogo se reapresentou nesta segunda-feira no Estádio Nilton Santos. Os jogadores realizaram exames médicos no primeiro dia de trabalho.
Crédito: Dailson Paulucio assume nova função no Botafogo (Foto: Arquivo Pessoal

