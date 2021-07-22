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Botafogo anuncia Lênin Franco como novo diretor de negócios

Após oito anos de trabalho no Bahia, profissional será responsável pelos departamentos Comercial, Marketing, Sócio-Torcedor (Camisa 7) e Comunicação...
LanceNet

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Publicado em 

22 jul 2021 às 12:00

Publicado em 22 de Julho de 2021 às 12:00

Crédito: Vitor Silva/Botafogo
O Botafogo tem um novo diretor de negócios. Na manhã desta quinta-feira, o clube anunciou a contratação do publicitário Lênin Franco para comandar a pasta. Com anos de trabalho no Bahia, o profissional já iniciou as atividades no Estádio Nilton Santos e foi apresentado pelo presidente, Durcesio Mello, e pelo o CEO, Jorge Braga.
+ Desempenhos recentes do Botafogo apontam os desafios que Enderson Moreira terá pela frente- Venho para o Botafogo com espírito renovado, sensação de dever cumprido no Bahia e a certeza que posso agregar muito para esse processo de reestruturação do clube, buscando recuperar a credibilidade da instituição no mercado e ajudando o torcedor a recuperar cada vez mais a autoestima e o orgulho de ser alvinegro - disse Lênin, ao site oficial do clube.
Na função de diretor de negócios, Lênin Franco será responsável pelos departamentos Comercial, Marketing, Sócio-Torcedor (Camisa 7) e Comunicação. O executivo irá se reportar ao CEO Jorge Braga, que elogiou o novo profissional alvinegro.
- Lênin venceu um processo seletivo que reuniu grandes executivos do futebol e do mercado em geral. Fez um trabalho muito consistente de transformação no Bahia e nos impressionou pela capacidade de gestão e liderança. Ele vai ouvir o torcedor, seus sentimentos e desejos, e aproximá-lo do Botafogo.
Com a chegada de Lênin Franco, o Botafogo completa seu organograma com três diretores. Além dele, o clube tem Eduardo Freeland, diretor de futebol, e José Luiz Parrode, diretor financeiro.
+ Botafogo joga no sábado! Veja a tabela completa da Série B
Conheça mais sobre Lênin Franco:
Aos 39 anos, Lênin possui MBA em Gestão de Projetos e trabalha no mercado do futebol desde 2006. Ele chegou ao Bahia em 2013, inicialmente no cargo de gerente de marketing. Em seguida, ele assumiu o departamento comercial e, após a unificação das áreas, ele passou a comandar o departamento de negócios.
No tricolor baiano, Lênin foi um dos responsáveis por ajudar o clube a alavancar receitas com a chegada de novos patrocinadores e parceiros, promovendo o reposicionamento do Bahia como marca e no desenvolvimento de campanhas e ações que renderam ao tricolor destaque nacional. Foi um dos coordenadores de implementação da marca própria de uniformes e da mudança para o novo CT, além da loja oficial do clube e do Museu.

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