Botafogo anuncia Jorge Braga como novo CEO: 'Projeto desafiador'

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

O Botafogo anunciou um importante reforço. Não será um jogador para entrar dentro de campo, mas sim o tão esperado CEO (Chief Executive Officer, uma espécie de "diretor-executivo" em tradução livre): nesta quarta-feira, o clube de General Severiano confirmou que Jorge Braga foi o escolhido para assumir esta função.

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O profissional de 55 anos fechou contrato e conheceu o Estádio Nilton Santos na manhã desta quarta-feira. Antes, Jorge era CXO (Customer Experience Officer) na Claro, mas também possui passagens por 360º Assessoria de Resultados e Participações, empresa cujo qual é fundador, e Nextel, Embratel, NET, Telemar/Oi, Xerox e Lexmark Brasil.

- É com grande satisfação que anunciamos o Jorge Braga para exercer o cargo de CEO. O Botafogo está em um caminho irreversível de profissionalização e a chegada desse brilhante executivo vem para pavimentar a nossa reconstrução. Foi um processo seletivo muito bem conduzido pela EXEC e estamos convictos de que esse direcionamento estratégico, com profissionais competentes em posições de liderança, é o melhor para o Clube - afirmou Durcesio Mello, presidente do Alvinegro.

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O CEO foi um dos principais pontos tocados por Durcesio durante a época de eleição, no ano passado. O profissional ficará abaixo dele e de Vinícius Assumpção, vice-presidente do clube, na "linha de funções" do Glorioso.