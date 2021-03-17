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Botafogo anuncia Jorge Braga como novo CEO: 'Projeto desafiador'

Novo profissional fechou contrato com o Alvinegro nesta quarta-feira e assume função no clube de General Severiano ainda no mês de março...

Publicado em 17 de Março de 2021 às 15:32

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 mar 2021 às 15:32
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
O Botafogo anunciou um importante reforço. Não será um jogador para entrar dentro de campo, mas sim o tão esperado CEO (Chief Executive Officer, uma espécie de "diretor-executivo" em tradução livre): nesta quarta-feira, o clube de General Severiano confirmou que Jorge Braga foi o escolhido para assumir esta função.
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O profissional de 55 anos fechou contrato e conheceu o Estádio Nilton Santos na manhã desta quarta-feira. Antes, Jorge era CXO (Customer Experience Officer) na Claro, mas também possui passagens por 360º Assessoria de Resultados e Participações, empresa cujo qual é fundador, e Nextel, Embratel, NET, Telemar/Oi, Xerox e Lexmark Brasil.
- É com grande satisfação que anunciamos o Jorge Braga para exercer o cargo de CEO. O Botafogo está em um caminho irreversível de profissionalização e a chegada desse brilhante executivo vem para pavimentar a nossa reconstrução. Foi um processo seletivo muito bem conduzido pela EXEC e estamos convictos de que esse direcionamento estratégico, com profissionais competentes em posições de liderança, é o melhor para o Clube - afirmou Durcesio Mello, presidente do Alvinegro.
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O CEO foi um dos principais pontos tocados por Durcesio durante a época de eleição, no ano passado. O profissional ficará abaixo dele e de Vinícius Assumpção, vice-presidente do clube, na "linha de funções" do Glorioso.
- O projeto que me foi apresentado pelo Presidente Durcesio Mello é bastante desafiador e isso me motivou. A instituição e seus milhões de apaixonados torcedores anseiam por resultados e um novo modelo de gestão. Agradeço a confiança de todos pela responsabilidade de liderar esse novo Botafogo - colocou Jorge Braga.

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