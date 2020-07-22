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futebol

Botafogo anuncia contratação do lateral-direito Kevin

Jogador de 22 anos que pertence ao Tombense e estava no Grêmio será apresentado oficialmente em coletiva de imprensa virtual, após o treino do Glorioso, no Nilton Santos...

Publicado em 22 de Julho de 2020 às 14:31

LanceNet

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Publicado em 

22 jul 2020 às 14:31
Crédito: (Divulgação/Botafogo
O Botafogo oficializou a chegada de mais um reforço para a disputa do Campeonato Brasileiro. Por meio de um vídeo publicado nas redes sociais, nesta quarta-feira, o Glorioso anunciou o lateral-direito Kevin, ex-Grêmio, com direitos econômicos vinculados à Tombense-MG. O jogador de 22 anos será apresentado após o treino, no Nilton Santos.
– As expectativas são os melhores, estou vindo para um grande clube, de grande massa. Espero dar o meu melhor respeitando os companheiros. Não vai falar raça e entrega nos treinos e jogos para fazer um grande ano – afirmou Kevin à Botafogo TV. O atleta chega por empréstimo até o fim do Brasileirão, em fevereiro. Ao falar sobre as características dentro de campo, disse ter preferência no apoio aos atacantes.
– Sou um lateral mais ofensivo, gosto de chegar no último terço e ter bons cruzamentos. Prezo a defesa por ser conceito básico do lateral, primeiro defender. Mas sou bem ofensivo, gosto de chegar no último terço e deixar companheiros na cara do gol – afirmou, antes de mandar um recado aos torcedores alvinegros:
– Sabemos que é momento complicado pela pandemia, mas sabemos que podemos contar com vocês. Da nossa parte não vai faltar raça e entrega. Vocês vão estar, mesmo de casa, ao nosso lado torcendo para termos bons resultados nesse Campeonato Brasileiro – finalizou.
Kevin chega para ser uma opção a médio prazo, visando as possíveis saídas de Marcinho e Fernando, ambos com contrato por vencer em dezembro. A opção do elenco com situação contratual "confortável" é o uruguaio Federico Barrandeguy, titular diante do Fluminense, na semifinal da Taça Rio.

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