futebol

Botafogo anuncia contratação do goleiro Douglas Borges

Douglas Borges foi eleito o melhor goleiro do último Campeonato Carioca e assinou contrato de uma temporada com o Glorioso...

Publicado em 04 de Março de 2021 às 11:48

Crédito: Douglas Borges é o segundo reforço apresentado pelo Botafogo nesta quinta-feira (Divulgação/Botafogo
Após o lateral-direito Jonathan, o Botafogo anunciou mais um reforço para a temporada, nesta quinta-feira. Trata-se do goleiro Douglas Borges, que tinha fechado vínculo com o Novorizontino para disputa do Campeonato Paulista. O contrato com o clube de General Severiano é válido até o fim de 2021.+ Botafogo empata com o Boavista em estreia no Campeonato CariocaDouglas Borges realizou exames médicos na última terça-feira e foi aprovado para firmar contrato com o Alvinegro Carioca. Antes mesmo de se apresentar ao treinador Marcelo Chamusca, ele já mantinha a forma física nas dependências internas do estádio Nilton Santos.
O jogador disputou o Campeonato Carioca de 2020 pelo Volta Redonda e foi eleito o melhor goleiro da competição. Permaneceu no Voltaço por boa parte da última temporada temporada, mas foi emprestado ao CRB, de Alagoas, para a reta final da série B.
O goleiro havia assinando, em fevereiro, um vínculo com o Novorizontino para a disputa do Campeonato Paulista deste ano. Contudo, ao saber do interesse do Botafogo, negociou a rescisão para fechar com o Glorioso.- O Botafogo conta com um novo goleiro para a temporada 2021. Douglas Borges, de 30 anos, chega ao Botafogo credenciado como o melhor goleiro do Campeonato Carioca 2020 atuando pelo Volta Redonda. Formado no Cruzeiro, Borges disputou a Série B 2020 pelo CRB. O arqueiro foi aprovado nos exames médicos, firmou contrato e inicia o trabalho com o grupo. Bem-vindo ao mais tradicional! - comemorou o Botafogo em nota.

