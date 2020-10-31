Botafogo anuncia contratação do atacante colombiano Iván Angulo

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O Botafogo tem novo reforço para o restante da temporada. Na manhã deste sábado, o clube anunciou a contratação por empréstimo do atacante Iván Angulo. O colombiano de 21 anos, que pertence ao Palmeiras e estava emprestado ao Cruzeiro, assina com o Alvinegro até o fim do Campeonato Carioca de 2021. O nome do colombiano, inclusive, já apareceu no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta sexta-feira. Dessa forma, o atacante está liberado para estrear pelo Botafogo neste sábado na partida contra o Ceará, no Nilton Santos, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Iván Angulo havia sido emprestado para o Cruzeiro em janeiro, mas o Palmeiras pediu a devolução do empréstimo com a pandemia do COVID-19. Com o retorno das competições, o colombiano voltou a ser cedido à Raposa, mas a equipe mineira tomou uma punição da Fifa de não poder registrar jogadores por uma dúvida com o Zorya-UCR pela contratação de Willian.