AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

futebol

Botafogo anuncia contratação do atacante colombiano Iván Angulo

Atacante de 21 chega ao clube por empréstimo até o fim do Carioca de 2021...

Publicado em 31 de Outubro de 2020 às 12:15

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

31 out 2020 às 12:15
Crédito: Divulgação
O Botafogo tem novo reforço para o restante da temporada. Na manhã deste sábado, o clube anunciou a contratação por empréstimo do atacante Iván Angulo. O colombiano de 21 anos, que pertence ao Palmeiras e estava emprestado ao Cruzeiro, assina com o Alvinegro até o fim do Campeonato Carioca de 2021. O nome do colombiano, inclusive, já apareceu no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta sexta-feira. Dessa forma, o atacante está liberado para estrear pelo Botafogo neste sábado na partida contra o Ceará, no Nilton Santos, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Iván Angulo havia sido emprestado para o Cruzeiro em janeiro, mas o Palmeiras pediu a devolução do empréstimo com a pandemia do COVID-19. Com o retorno das competições, o colombiano voltou a ser cedido à Raposa, mas a equipe mineira tomou uma punição da Fifa de não poder registrar jogadores por uma dúvida com o Zorya-UCR pela contratação de Willian.
Iván Angulo foi revelado pelo Envigado FC, da Colômbia, e foi constantemente convocado para a seleção de base de seu país no ano passado. Na atual temporada, o atacante soma seis jogos e nenhum gol.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo cruzeiro palmeiras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Cartórios - 21/07/2026
Imagem de destaque
Editais e Avisos - 21/07/2026
Magno Malta, Flávio Bolsonaro e Maguinha Malta
Maguinha e Magno: culto eleitoral, Deus a cada 25 segundos e “pitbulls sem vacina”

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados