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futebol

Botafogo anuncia a contratação de Rafael e lateral vai vestir a camisa 7

Após uma semana de negociações, clube oficializa a chegada do defensor...

Publicado em 08 de Setembro de 2021 às 15:28

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 set 2021 às 15:28
Crédito: Reprodução
Agora é oficial: Rafael é o novo jogador do Botafogo. O clube anunciou, por meio das redes sociais, a contratação na tarde desta quarta-feira. O lateral-direito assinou um contrato de três anos.
No anúncio, o clube fez uma referência à camisa 7, número lendário da história do Alvinegro e o nome do programa de sócio-torcedores. O Botafogo espera um aumento no número de associados com a contratação.
- Quando eu era moleque lá em Petrópolis eu nem imaginava onde meus sonhos poderiam chegar, mas chegaram longe, irmão. Saí muito novo do Brasil e fui titular de um dos maiores clubes do mundo, joguei em muitos clubes da Europa e dividi campo com muita gente braba. Realizei o sonho de vestir o sonho da amarelinha, mas está faltando um, talvez o maior de todos e está na hora de fazer isso com vocês (torcedores). Quando o clube falou que quem era camisa 7 jogava junto com o time eles não estavam brincando, chegou a hora de vestir a camisa do mais tradicional e tornar esse sonho realidade - afirmou.

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