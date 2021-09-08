Botafogo anuncia a contratação de Rafael e lateral vai vestir a camisa 7

No anúncio, o clube fez uma referência à camisa 7, número lendário da história do Alvinegro e o nome do programa de sócio-torcedores. O Botafogo espera um aumento no número de associados com a contratação.

- Quando eu era moleque lá em Petrópolis eu nem imaginava onde meus sonhos poderiam chegar, mas chegaram longe, irmão. Saí muito novo do Brasil e fui titular de um dos maiores clubes do mundo, joguei em muitos clubes da Europa e dividi campo com muita gente braba. Realizei o sonho de vestir o sonho da amarelinha, mas está faltando um, talvez o maior de todos e está na hora de fazer isso com vocês (torcedores). Quando o clube falou que quem era camisa 7 jogava junto com o time eles não estavam brincando, chegou a hora de vestir a camisa do mais tradicional e tornar esse sonho realidade - afirmou.