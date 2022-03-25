Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Botafogo anuncia a contratação de Luís Oyama, que retorna em definitivo

Volante de 25 anos volta ao clube em definitivo após a conquista da Série B em 2021. Glorioso pagou cerca de R$ 3 milhões para tirar o atleta do Mirassol...

Publicado em 25 de Março de 2022 às 12:04

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 mar 2022 às 12:04
O Botafogo não para de anunciar a chegada de reforços. Nesta sexta-feira, o clube de General Severiano confirmou o retorno do meio-campista Luís Oyama, de 25 anos, que foi campeão da Série B de 2021 na equipe carioca. Depois de ser emprestado pelo Mirassol, o volante agora foi contratado em definitivo.
Oyama desembarcou no Rio de Janeiro na última terça-feira e já estava treinando com o grupo botafoguense. Aprovado nos exames médicos, o atleta teve confirmado o contrato até o final de 2025. A equipe liderada por John Textor pagou cerca de R$ 3 milhões para ficar com o jogador.
+ Veja a tabela e os jogos da Série A do Campeonato Brasileiro de 2022
Além de Oyama, o Botafogo já anunciou as contratações do lateral-direito Renzo Saravia, do zagueiro Philipe Sampaio, do volante Patrick de Paula e do meia-atacante Lucas Piazon. O atacante Victor Sá, que já está no Rio, será anunciado em breve, bem como o técnico Luís Castro, que tem chegada prevista para domingo.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Canhão de caça e fuzil estão entre as onze armas apreendidas por dia no ES
Imagem Edicase Brasil
Como um deserto famoso pode inspirar o turismo no ES
Sucessão patrimonial, patrimônio, herança
Holding: solução patrimonial ou risco fiscal?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados