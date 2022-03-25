Botafogo anuncia a contratação de Luís Oyama, que retorna em definitivo

O Botafogo não para de anunciar a chegada de reforços. Nesta sexta-feira, o clube de General Severiano confirmou o retorno do meio-campista Luís Oyama, de 25 anos, que foi campeão da Série B de 2021 na equipe carioca. Depois de ser emprestado pelo Mirassol, o volante agora foi contratado em definitivo.

Oyama desembarcou no Rio de Janeiro na última terça-feira e já estava treinando com o grupo botafoguense. Aprovado nos exames médicos, o atleta teve confirmado o contrato até o final de 2025. A equipe liderada por John Textor pagou cerca de R$ 3 milhões para ficar com o jogador.

+ Veja a tabela e os jogos da Série A do Campeonato Brasileiro de 2022