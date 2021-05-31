Botafogo anuncia a contratação de Luís Oyama, ex-Mirassol

Crédito: Divulgação/Botafogo

Reforço oficializado. O Botafogo anunciou, no começo da tarde desta segunda-feira, a contratação de Luís Oyama. O meio-campista chega por empréstimo até o final da temporada 2021 vindo do Mirassol, de onde se destacou no último Campeonato Paulista.

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O meio-campista é a terceira contratação oficializada visando a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Antes, Daniel Borges, que também estava no Mirassol, e Chay, ex-Portuguesa, foram anunciados.