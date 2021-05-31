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futebol

Botafogo anuncia a contratação de Luís Oyama, ex-Mirassol

Meio-campista foi um dos destaques do último Campeonato Paulista e chega por empréstimo até o fim da temporada 2021...

Publicado em 31 de Maio de 2021 às 14:48

LanceNet

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Publicado em 

31 mai 2021 às 14:48
Crédito: Divulgação/Botafogo
Reforço oficializado. O Botafogo anunciou, no começo da tarde desta segunda-feira, a contratação de Luís Oyama. O meio-campista chega por empréstimo até o final da temporada 2021 vindo do Mirassol, de onde se destacou no último Campeonato Paulista.
+ Saída de bola, primeiro volante e decepção na Ponte Preta: quem é Luís Oyama, possível reforço do Botafogo
O meio-campista é a terceira contratação oficializada visando a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Antes, Daniel Borges, que também estava no Mirassol, e Chay, ex-Portuguesa, foram anunciados.
Luís Oyama pode atuar tanto como primeiro ou segundo volante e tem como principal qualidade a saída de bola e a troca de passes. O acordo estava encaminhado desde a semana passada.

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