Botafogo anuncia a contratação de Lucas Fernandes

Nesta quinta-feira, o Botafogo anunciou o 11º reforço da Era Textor. Lucas Fernandes, do Portimonense-POR, acertou o empréstimo com o Alvinegro até o fim de 2023. O meio-campista fechou a negociação na última segunda, último dia antes do fechamento da janela de transferências para o Brasil. No Glorioso, ele será mais um reforço para o retorno à Série A.+ Botafogo deve ter disputa acirrada por vagas no time titular; veja os reforços e as avaliações

Se bater metas de gols, participações diretas e jogos disputados durante o empréstimo previamente acordada, o Botafogo terá uma obrigação de compra avaliada em 4 milhões de euros no fim de 2023.

Formado na base do São Paulo, Lucas Fernandes atua no profissional desde 2017. No Tricolor paulista, ele chamou a atenção dos portugueses e foi emprestado para o Portimonense (POR), que efetuou a compra do jogador em 2019. Desde que foi para Portugal, o meia marcou seis gols e deu nove assistências.

Além do meia, o Botafogo já anunciou as chegadas de Philipe Sampaio, Renzo Saravia, Lucas Piazon, Patrick de Paula, Victor Sá, Sebastian Joffre, Niko Hamalainen, Gustavo Sauer e Victor Cuesta.