AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

futebol

Botafogo anuncia a contratação de Gustavo Cascardo

Lateral-direito, que estava sem clube, assina com o Alvinegro até dezembro de 2021...

Publicado em 25 de Setembro de 2020 às 16:20

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 set 2020 às 16:20
Crédito: Divulgação/Botafogo
Tem cara nova no elenco do Botafogo. O clube de General Severiano anunciou, na tarde desta sexta-feira, a contratação de Gustavo Cascardo. O lateral-direito de 23 anos chega sem custos e assina um contrato válido até dezembro de 2021.
Gustavo Cascardo vem para suprir a vaga deixada por Fernando, liberado por Paulo Autuori na última quinta-feira, na lateral-direita do elenco. É um jogador de cunho mais ofensivo, que gosta de chegar ao ataque.
O defensor foi revelado na Portuguesa em 2015, mas teve mais tempo de jogo no Athletico Paranaense, em 2016 e 2017. A passagem no CAP, contudo, não foi positiva. Nos últimos anos, Cascardo acumulou empréstimos a Vitória de Setúbal, de Portugal, e FK Senica, da Eslováquia.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 21/07/2026
Imagem de destaque
Cartórios - 21/07/2026
Imagem de destaque
Editais e Avisos - 21/07/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados