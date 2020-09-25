Botafogo anuncia a contratação de Gustavo Cascardo

Crédito: Divulgação/Botafogo

Tem cara nova no elenco do Botafogo. O clube de General Severiano anunciou, na tarde desta sexta-feira, a contratação de Gustavo Cascardo. O lateral-direito de 23 anos chega sem custos e assina um contrato válido até dezembro de 2021.

Gustavo Cascardo vem para suprir a vaga deixada por Fernando, liberado por Paulo Autuori na última quinta-feira, na lateral-direita do elenco. É um jogador de cunho mais ofensivo, que gosta de chegar ao ataque.