Botafogo anuncia a contratação de Gustavo Cascardo

Tem cara nova no elenco do Botafogo. O clube de General Severiano anunciou, na tarde desta sexta-feira, a contratação de Gustavo Cascardo. O lateral-direito de 23 anos chega sem custos e assina um contrato válido até dezembro de 2021.
Gustavo Cascardo vem para suprir a vaga deixada por Fernando, liberado por Paulo Autuori na última quinta-feira, na lateral-direita do elenco. É um jogador de cunho mais ofensivo, que gosta de chegar ao ataque.
O defensor foi revelado na Portuguesa em 2015, mas teve mais tempo de jogo no Athletico Paranaense, em 2016 e 2017. A passagem no CAP, contudo, não foi positiva. Nos últimos anos, Cascardo acumulou empréstimos a Vitória de Setúbal, de Portugal, e FK Senica, da Eslováquia.