Botafogo anuncia a contratação de Diego Gonçalves; jogador já está regularizado

Crédito: Divulgação/Botafogo

O 18º jogador chegou. O Botafogo anunciou, na noite desta sexta-feira, a contratação de Diego Gonçalves. O atacante, que atuou pelo Mirassol no último Campeonato Paulista, chega por empréstimo até junho de 2023 vindo da própria equipe de São Paulo.

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O atleta pertencia ao Louteano, de Portugal, mas o Mirassol adquiriu o passe do atleta antes de repassá-lo ao Botafogo. O jogador já realizou exames e treina com o elenco comandado por Marcelo Chamusca.

Diego Gonçalves, inclusive, já possui condições de jogo. O nome dele apareceu no BID antes mesmo do anúncio oficial e ele pode ser relacionado para o jogo contra o Remo, neste domingo, pela 3ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.