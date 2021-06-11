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Botafogo anuncia a contratação de Diego Gonçalves; jogador já está regularizado

Atacante atuou no Mirassol no último Campeonato Paulista e assina com o Alvinegro por empréstimo até junho de 2023...

Publicado em 11 de Junho de 2021 às 18:45

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 jun 2021 às 18:45
Crédito: Divulgação/Botafogo
O 18º jogador chegou. O Botafogo anunciou, na noite desta sexta-feira, a contratação de Diego Gonçalves. O atacante, que atuou pelo Mirassol no último Campeonato Paulista, chega por empréstimo até junho de 2023 vindo da própria equipe de São Paulo.
+ E o camisa 10? Botafogo tem nomes oferecidos, mas age com cautela por possível nome da posição
O atleta pertencia ao Louteano, de Portugal, mas o Mirassol adquiriu o passe do atleta antes de repassá-lo ao Botafogo. O jogador já realizou exames e treina com o elenco comandado por Marcelo Chamusca.
Diego Gonçalves, inclusive, já possui condições de jogo. O nome dele apareceu no BID antes mesmo do anúncio oficial e ele pode ser relacionado para o jogo contra o Remo, neste domingo, pela 3ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.
O jogador é o atacante de lado que o Botafogo procurava no mercado para encorpar ainda mais o elenco visando o restante da temporada. Diego jogou a última Série B pelo Figueirense.

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