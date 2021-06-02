Botafogo anuncia a contratação de Barreto; clube tem opção de compra

Mais um reforço para o meio-campo. Depois de anunciar Luís Oyama, foi a vez de o Botafogo confirmar oficialmente a contratação de Barreto, volante que chega por empréstimo até o fim da temporada junto ao Criciúma. O clube anunciou o acordo nas redes sociais na tarde desta quarta-feira.
O Alvinegro terá, ao final do período do empréstimo, uma opção de compra de R$ 1,5 milhão para adquirir 70% dos direitos econômicos do jogador de 25 anos.
Barreto atuou pela Ponte Preta na última Série B e no começo da atual temporada, na campanha do Campeonato Paulista. É um primeiro volante com características mais defensivas.
O atleta, portanto, é a quarta contratação anunciada pelo Botafogo voltada apenas para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Antes, Chay, Daniel Borges e Luís Oyama haviam sido confirmados. Rafael Moura é outro nome que está perto de ser anunciado.