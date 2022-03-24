Botafogo anuncia a chegada de Patrick de Paula, a contratação mais cara da história do clube

Agora é oficial: Patrick de Paula é jogador do Botafogo. O clube anunciou a contratação do jogador criado nas categorias de base do Palmeiras via redes sociais na tarde desta quinta-feira.

É a maior transação da história do Botafogo, que pagou 6 milhões de euros (aproximadamente R$ 34 milhões) para contratar o volante de 22 anos junto ao Verdão.

Patrick desembarcou no Rio de Janeiro na segunda-feira e foi direto ao Nilton Santos. Ele viu a derrota da equipe comandada por Lúcio Flávio para o Fluminense pelas semifinais do Campeonato Carioca.

Além dele, o Botafogo ja anunciou Philipe Sampaio, Lucas Piazon e Renzo Saravia. Luís Oyama, Victor Sá e o treinador Luís Castro têm acordos encaminhados.