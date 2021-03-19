Botafogo almeja ao menos três contratações para a temporada

Crédito: Vitor Silva/Botafogo

Dez contratações depois, o Botafogo ainda considera que o elenco precisa melhorar e, desta forma, ainda observa o mercado. A diretoria do clube de General Severiano almeja, ao menos, mais três contratações visando a temporada, que passam por defesa, meio-campo e ataque.

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Inicialmente, o Alvinegro pretende trazer novos nomes para as duas laterais. O flanco esquerdo, contudo, aparece com mais prioridade: Guilherme Santos, titular da posição, ainda não está 100% fisicamente, e Hugo, reserva imediato, está machucado. Sousa, zagueiro de origem, vem atuando de maneira improvisada no setor.

O lado direito também é visto como algo a ser observado, mas já foi reforçado por Jonathan, que chegou junto ao Coritiba. Os outros nomes da posição - Kevin, Federico Barrandeguy e Gustavo Cascardo -, contudo, não aspiram confiança internamente.

Um meio-campista avançado - uma espécie de "camisa 10" - aparece como uma das prioridades do Botafogo no mercado. Apesar da iminente chegada de Ricardinho, que também pode atuar mais recuado, a diretoria entende que o setor pode ser reforçado por um nome que seja do crivo do treinador Marcelo Chamusca.+ Botafogo vai extrapolar teto salarial para contratar meia e atacante, afirma presidente