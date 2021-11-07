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Botafogo alcança sua maior goleada sobre o Vasco em jogos em São Januário na história do confronto

Com o 4 a 0 imposto neste domingo, Alvinegro superou goleada no Carioca de 1931...
LanceNet

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Publicado em 

07 nov 2021 às 18:33

Publicado em 07 de Novembro de 2021 às 18:33

Crédito: Cleber Mendes / LANCEPRESS!
O Botafogo não saiu de campo em São Januário apenas com a liderança da Série B neste domingo. A atuação avassaladora no 4 a 0 sobre o Vasco se tornou a maior goleada da equipe alvinegra sobre os cruz-maltinos em jogos realizados na Colina na história do torneio e derrubou uma escrita de 90 anos.Em jogos oficiais, o placar mais dilatado que os alvinegros conseguiram no clássico aconteceu no Campeonato Carioca de 1931. Em jogo realizado naquela edição, de 1931, dois gols de Álvaro e um Maciel decretaram os 3 a 0 do Botafogo.
Já os gols de Marco Antônio (2), Rafael Navarro e Diego Gonçalves na tarde deste domingo (7) ficaram próximos da maior goleada do Botafogo no confronto. O feito aconteceu no Torneio João Teixeira de Carvalho, com vitória por 5 a 0 dos botafoguenses.

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