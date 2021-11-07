Botafogo alcança sua maior goleada sobre o Vasco em jogos em São Januário na história do confronto

O Botafogo não saiu de campo em São Januário apenas com a liderança da Série B neste domingo. A atuação avassaladora no 4 a 0 sobre o Vasco se tornou a maior goleada da equipe alvinegra sobre os cruz-maltinos em jogos realizados na Colina na história do torneio e derrubou uma escrita de 90 anos.Em jogos oficiais, o placar mais dilatado que os alvinegros conseguiram no clássico aconteceu no Campeonato Carioca de 1931. Em jogo realizado naquela edição, de 1931, dois gols de Álvaro e um Maciel decretaram os 3 a 0 do Botafogo.