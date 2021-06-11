Botafogo agradece Loco Abreu após aposentadoria: 'Que bom que nossas histórias se encontraram'

Crédito: Divulgação/Botafogo

Fim de uma era. Vinte e seis anos depois de se tornar profissional, Loco Abreu pendurou as chuteiras nesta sexta-feira. O uruguaio jogou uma partida pelo Sud America-URU, a última a nível principal. Nas redes sociais, o Botafogo enalteceu a carreira do atacante.

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O camisa 13 jogou no Botafogo entre 2010 e 2012, sendo campeão carioca na primeira temporada pelo Alvinegro e quebrando um jejum de títulos Estaduais da época.