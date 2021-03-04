Botafogo admite instabilidade técnica na plataforma que hospeda Botafogo TV e pede desculpas à torcida

O empate em 0 a 0 contra o Boavista não foi a única coisa que desagradou a torcida. Muitos alvinegros destacara, através das redes sociais, que houve falhas e quedas na transmissão da Botafogo TV. Em nota exclusiva ao LANCE!, o clube admitiu o problema e se desculpou. + Responsabilidade: Matheus Nascimento é o novo camisa 9 do Botafogo- Houve uma instabilidade técnica na plataforma que hospeda a Botafogo TV. O clube pede desculpas aos torcedores pelo transtorno e informa que acionou a parceira para solucionar os problemas para a próxima transmissão - informou o Botafogo ao L!.
CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO E A TABELA DO CARIOCAQuando questionado, o Botafogo admitiu que a instabilidade técnica é de responsabilidade da TV NSports, que desenvolveu a plataforma.