Botafogo aciona Departamento Jurídico por torcedor que urinou em copo e jogou na direção da torcida

Apesar de toda a comemoração e apoio que vieram das arquibancadas na vitória sobre o Brusque, parece que nem todas as pessoas que estiveram no Estádio Nilton Santos souberam aproveitar o clima. Um torcedor do Botafogo urinou um copo de cerveja e o atirou em direção à torcida. O clube acionou o Departamento Jurídico para averiguar o caso.+ Botafogo tem ação na Justiça para liberar verbas suficientes para pagar salários e imagens até novembro
O vídeo do acontecimento viralizou nas redes sociais na última quinta-feira. Na web, internautas pediram uma punição para o envolvido, que faz parte da "Fogoró", uma torcida organizada do Botafogo.
No vídeo, é possível ver o torcedor com o pênis para fora da calça, urinando no copo de cerveja e, imediatamente depois, lançando para frente em direção à arquibancada.
"O Botafogo está atento às imagens e o caso foi encaminhado ao Departamento Jurídico.", informou o clube via Twitter.