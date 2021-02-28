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futebol

Botafogo acerta prorrogação de empréstimo do volante Kayque

O desejo tanto da diretoria do Botafogo, quanto da diretoria do Nova Iguaçu é que Kayque continue no clube de General Severiano...

Publicado em 27 de Fevereiro de 2021 às 22:37

LanceNet

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Publicado em 

27 fev 2021 às 22:37
Crédito: Vitor Silva/Botafogo
Na noite deste sábado, o Botafogo acertou a renovação de empréstimo do volante Kayque, que pertence ao Nova Iguaçu. A extensão do vínculo com o clube de General Severiano vai até o dia 31 de maio. A informação é do jornalista Venê Casagrande, do Jornal O Dia.+ Guilherme Santos renova com o Botafogo até o fim da Série BNa última sexta-feira, a reportagem do LANCE! revelou que tanto o Botafogo, quanto a diretoria do Nova Iguaçu tinham o desejo de que o atleta continuasse no Alvinegro Carioca. Kayque chegou ao clube no meio do ano passado para reforçar o time sub-20 e tinha contrato de empréstimo válido até o próximo domingo, justamente a data que a diretoria do Glorioso tinha para exercer uma opção de renovação.No Brasileirão, Kayque disputou apenas cinco partidas, mas agradou a torcida, principalmente na reta final do Brasileirão. Diante do Ceará, ele quase fez o primeiro gol pelo profissional ao acertar a trave.

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