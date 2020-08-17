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Botafogo acerta com Davi Araújo, promessa do Real Brasília

Atacante de 20 anos assina por empréstimo até dezembro de 2021 e é considerado uma aposta da diretoria; Alvinegro também vai ao mercado por um volante...

Publicado em 17 de Agosto de 2020 às 12:42

LanceNet

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Publicado em 

17 ago 2020 às 12:42
Crédito: Divulgação/Real Brasília
O Botafogo tem mais um nome encaminhado para reforçar o elenco visando a sequência da temporada. Trata-se de Davi Araújo, atacante de 20 anos que chega por empréstimo até dezembro de 2021 do Real Brasília. A informação foi dada primeiramente pelo "Canal do TF" e confirmada pelo LANCE!.
A contratação é vista como uma oportunidade de mercado positiva pela diretoria do Botafogo. Davi Araújo marcou dois gols em cinco jogos no Campeonato Candango na atual temporada e chega sem custos e com opção de compra ao final do empréstimo. Os valores não foram revelados.
Davi Araújo foi a revelação do Candangão do ano passado atuando pelo Paracatu. As boas atuações o levaram para o Real Brasília, um clube de maior projeção no estado. É destro e atua pelos lados do campo, com preferência pelo flanco direito.
Além do atacante, a diretoria do Botafogo também está à procura de um volante para o restante da temporada. A diretoria entende que um nome para a posição é necessário para o elenco e estuda possibilidades. Muitos nomes foram oferecidos ao Comitê Executivo de Futebol.

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