Botafogo acerta com a Kallango para fornecimento de material de performance aos jogadores

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

O Botafogo fechou um acordo visando a evolução dos treinos físicos dos jogadores. O clube de General Severiano anunciou, nesta quarta-feira, uma parceria com a Kallango, a nova fornecedora de materiais e acessórios e musculação do Alvinegro.

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O acordo disponibilizará novos materiais para os times masculino, feminino e as categorias de base e está em vigor desde esta quarta-feira.– A parceria com a Kallango vem em um excelente momento para o clube. Primeiro porque irá ajudar a gente dentro de campo e proporcionará uma melhora na performance dos atletas. Fora de campo, comprova essa recuperação de credibilidade que temos tido junto ao mercado, trazendo novos parceiros que são sucesso no seguimento em que atuam. Isso faz com que o Botafogo vá se profissionalizando a cada dia, fato que é o nosso maior interesse, para a gente colher os resultados lá na frente - afirmou Lênin Franco, diretor de negócios do Botafogo.