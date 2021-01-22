Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Botafogo aceita proposta do Cruz Azul por Kanu, mas exige gatilhos de produtividade para selar acordo
futebol

Botafogo aceita proposta do Cruz Azul por Kanu, mas exige gatilhos de produtividade para selar acordo

Clube mexicano desembolsará R$ 2,14 milhões pelo empréstimo do defensor, com opção de compra de até R$ 21,4 milhões. Jogador de 23 anos já se despediu dos colegas...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 jan 2021 às 10:21

Publicado em 22 de Janeiro de 2021 às 10:21

Crédito: Negociação deve se concretizar até a próxima semana (Vítor Silva/Botafogo
O zagueiro Kanu está de malas prontas para atuar no futebol mexicano. De acordo com informações divulgadas pelo "GE", o Botafogo aceitou a nova oferta do Cruz Azul por um empréstimo até o final desta temporada. O clube mexicano desembolsará US$ 400 mil (em torno de R$ 2,1 milhões) e o vínculo prevê uma opção de compra. O defensor de 23 anos já se despediu dos colegas de Alvinegro.
Os valores de compra dependerão do momento no qual o Cruz Azul decidir adquirir os direitos de Kanu. Caso aconteça até primeiro de julho, as Lebres terão de pagar US$ 3,2 milhões de dólares (cerca de R$ 17,1 milhão). Já uma concretização até 30 de novembro custará US$ 4 milhões (por volta de R$ 21,4 milhões).
> É a hora da base do Botafogo? Veja quem já teve chance com Eduardo Barroca
Contudo, o Botafogo exigiu acrescentar gatilhos de produtividade pelo jogador e agora espera a definição do Cruz Azul. Como a janela de transferências no país fecha neste mês, o intuito dos mexicanos é selar o acordo na próxima semana.
> Botafogo tem saída no Brasileiro? Faça a simulação aqui!
Caso a saída do jogador de 23 anos se confirme, o Botafogo tem as opções de Rafael Forster, Sousa e Wesley para atuar ao lado de Marcelo Benevenuto. O Alvinegro está na lanterna do Brasileirão, com 23 pontos, e enfrenta o Fluminense neste domingo em São Januário, às 20h30.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Samira enfrentou dificuldades financeiras sem desistir da vontade de estudar (Imagem: Reprodução digital | Globo)
Samira é eliminada do BBB 26 no paredão mais acirrado da edição
Imagem de destaque
A mulher que cuida de todos e negligencia a própria saúde
Imagem de destaque
Batidas da fé: a força dos tambores do congo na Festa da Penha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados