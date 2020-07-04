Botafogo abre venda de ingressos virtuais para jogo contra Fluminense

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Sem a possibilidade de ter público nos estádios por conta da pandemia do coronavírus, o Botafogo convoca a torcida de forma virtual. Neste sábado, o clube de General Severiano anunciou que ingressos simbólicos para a partida contra o Fluminense, no próximo domingo, pela semifinal da Taça Rio, estão à venda.

Assim como acontecera na partida contra a Portuguesa, na última quarta-feira, toda a renda será destinada aos funcionários do clube. Atualmente, a diretoria tem três meses de salários atrasados com os colaboradores.

Sócios do Alvinegro conseguem adquirir os ingressos a partir de R$ 7, pelo painel do "SouBotafogo" - com acréscimo de R$ 3 no pagamento por boleto bancário. Não-sócios compram o bilhete virtual por R$ 10, pelo portal da "Voucher Seguro".