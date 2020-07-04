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futebol

Botafogo abre venda de ingressos virtuais para jogo contra Fluminense

Assim como na partida contra a Portuguesa, diretoria do Alvinegro abre "bilheteria virtual" para semifinal da Taça Rio; renda será destinada a funcionários do clube...
LanceNet

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Publicado em 

04 jul 2020 às 19:05

Publicado em 04 de Julho de 2020 às 19:05

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Sem a possibilidade de ter público nos estádios por conta da pandemia do coronavírus, o Botafogo convoca a torcida de forma virtual. Neste sábado, o clube de General Severiano anunciou que ingressos simbólicos para a partida contra o Fluminense, no próximo domingo, pela semifinal da Taça Rio, estão à venda.
Assim como acontecera na partida contra a Portuguesa, na última quarta-feira, toda a renda será destinada aos funcionários do clube. Atualmente, a diretoria tem três meses de salários atrasados com os colaboradores.
Sócios do Alvinegro conseguem adquirir os ingressos a partir de R$ 7, pelo painel do "SouBotafogo" - com acréscimo de R$ 3 no pagamento por boleto bancário. Não-sócios compram o bilhete virtual por R$ 10, pelo portal da "Voucher Seguro".
Diante da Lusa, a torcida do Botafogo adquiriu 12.620 ingressos, totalizando uma receita bruta de R$ 49.701,00.

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