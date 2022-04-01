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Botafogo abre venda de ingressos para estreia do Brasileirão contra o Corinthians; veja os preços

Botafogo estreia no Campeonato Brasileiro no dia 10 de abril no Estádio Nilton Santos; expectativa da diretoria é de bom público...
LanceNet

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Publicado em 

01 abr 2022 às 20:23

Publicado em 01 de Abril de 2022 às 20:23

A campanha do Botafogo no Campeonato Brasileiro está prestes a começar. O Alvinegro divulgou o serviço para a partida contra o Corinthians, que será no dia 10, nesta sexta-feira. Os ingressos já estão disponíveis para quem é sócio-torcedor e a venda geral será aberta no próximo domingo.
+ Botafogo negocia com Niko Hamalainen, lateral finlandês do QPR
A carga total será de 39.999 ingressos, mas poderá ser aumentada de acordo com a demanda dos torcedores - a expectativa da torcida é de alto público no Estádio Nilton Santos.
Os preços variam de R$ 20 a R$ 100 na arquibancada - o jogo também contará com tribuna de honra, com preços acima e serviço exclusivo.PREÇOS
Setor Leste Inferior​Inteira: R$ 60​Meia: R$ 30
Setor Leste Superior​Inteira: R$ 40Meia: R$ 20
Setor Oeste InferiorInteira: R$ 100Meia: R$ 50
Setor Norte​Inteira: R$ 40​Meia: R$ 20
Setor Sul (Corinthians)​Inteira: R$ 40​Meia: R$ 20
Tribuna de Honra​Inteira: R$ 320​Meia: R$ 200
PONTOS DE VENDA FÍSICA
Estádio Nilton Santos (Bilheteria Norte) - Quinta (07/04): 10h às 17h - sexta (08/04): 10h às 17h - Sábado (09/04): 10h às 17h
Estádio Nilton Santos (Bilheterias Leste, Oeste e Sul)- Domingo (10/04): 10h às 16h45
Crédito: TorcidadoBotafogo(Foto:VítorSilva/Botafogo

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